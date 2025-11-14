Promueven entornos laborales saludables en el Día Mundial de la Diabetes
Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha destinada a visibilizar el impacto de esta enfermedad y remarcar la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos destacaron además la necesidad de impulsar entornos laborales saludables como parte fundamental del cuidado.
Bajo el lema “Salud, diabetes y trabajo, construyendo bienestar”, se promueve la creación de espacios laborales que favorezcan hábitos saludables. Entre las acciones recomendadas figuran el acceso a agua segura, la disponibilidad de alimentos saludables en reuniones, la realización de pausas activas, la colocación de cartelería sobre alimentación e hidratación, la promoción de Ambientes Libres de Humo y el fomento del transporte activo. Estas medidas, señalaron, pueden contribuir significativamente a la prevención de la diabetes y a un entorno laboral más seguro y saludable.
En Argentina, una de cada diez personas tiene diabetes, y debido a su evolución silenciosa, cuatro de cada diez desconocen su condición. La enfermedad provoca niveles elevados de glucosa en sangre por falta de insulina o por un uso inadecuado de la misma.
Desde el consultorio de diabetes del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, la profesional Mariel Monzalvo Ragone subrayó la creciente presencia de esta patología: “Atendemos unos 40 pacientes por semana aproximadamente, e incluso en internación, de 10 pacientes seis son diabéticos”, señaló. En ese sentido, remarcó la importancia del seguimiento ambulatorio por la magnitud de la población afectada.
La especialista destacó también que para la prevención y el control es clave mantener una alimentación saludable, sostener un peso adecuado, realizar actividad física, no fumar y cumplir con chequeos anuales. Sobre el abordaje desde el consultorio, explicó que el acompañamiento es multidisciplinario, integrado por nutricionistas, médicas diabetólogas y un profesor de Educación Física.
En Entre Ríos, el Programa Provincial de Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascular brinda atención a 7.950 pacientes sin obra social, garantizando insulinas, tiras reactivas y tecnología médica, herramientas indispensables para un tratamiento adecuado.
Signos de alerta, tipos y tratamiento
Los síntomas más comunes incluyen sed excesiva, micciones frecuentes, aumento del hambre, fatiga, visión borrosa, hormigueo en manos o pies, llagas de difícil cicatrización y pérdida de peso involuntaria.
La diabetes comprende distintos tipos:
– Tipo 1, cuando el páncreas no produce insulina.
– Tipo 2, la más frecuente, asociada a sobrepeso, mala alimentación, sedentarismo y antecedentes familiares; suele diagnosticarse después de los 40, aunque crece entre jóvenes.
– Diabetes gestacional, detectada por primera vez durante el embarazo.
– Otras variantes menos comunes vinculadas a enfermedades del páncreas o a ciertos medicamentos.
El tratamiento se basa en cuatro pilares: educación diabetológica, estilo de vida saludable, tratamiento farmacológico y manejo de factores de riesgo como hipertensión, sobrepeso y colesterol elevado.