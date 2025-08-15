Promueven el control prenatal temprano para cuidar la salud de madres y bebés
Comenzar el seguimiento médico del embarazo de forma temprana puede marcar una diferencia clave en la salud materno-infantil. El Ministerio de Salud de Entre Ríos destacó la importancia de realizar controles prenatales oportunos, ya que permiten detectar a tiempo posibles complicaciones.
“Durante las primeras semanas se forman los principales órganos del bebé. Por eso, es fundamental identificar situaciones como hipertensión o diabetes materna, infecciones tratables, riesgos de parto prematuro, bajo peso al nacer, malformaciones, así como evaluar la necesidad de vacunas y suplementación con ácido fólico o hierro”, explicó Paulo Capotosti, director general de Condiciones Neonatales Esenciales (CONE) y Regionalización Perinatal.
El profesional agregó que el control prenatal es también una instancia para educar sobre hábitos saludables, alimentación adecuada, señales de alarma y brindar contención emocional a las gestantes, además de prepararlas para el parto y la maternidad.
La cartera sanitaria recomienda que la primera consulta prenatal se realice antes de la semana 10 de gestación, y no más allá de la semana 12. La frecuencia de los controles varía según cada caso, pero en general se sugiere:
- Una consulta mensual hasta la semana 28.
- Cada dos o tres semanas entre la semana 28 y 36.
- Semanalmente desde la semana 36 hasta el nacimiento.
En Entre Ríos, tanto centros de atención primaria como hospitales garantizan el acceso gratuito y sin barreras a estos controles.
¿Qué incluye el control prenatal?
Primer trimestre (hasta la semana 13)
- Grupo sanguíneo y factor Rh.
- Prueba de Coombs indirecta (si Rh negativo).
- Hemograma completo.
- Glucemia en ayunas.
- TSH (Hormona Estimulante de la Tiroides).
- Serología para sífilis, toxoplasmosis, VIH, Chagas, hepatitis B.
- Urocultivo y examen de orina.
- PAP (si no se hizo en el último año).
Segundo trimestre (14 a 28 semanas)
- Curva de tolerancia oral a la glucosa (24 a 28 semanas).
- Repetición de serologías (sífilis, VIH, toxoplasmosis).
- Test Coombs (si Rh negativo).
- Urocultivo.
- Hemograma y orina.
Tercer trimestre (32 semanas en adelante)
- Repetición de serologías (sífilis, VIH, hepatitis B).
- Cultivo de Streptococcus grupo B (35 a 37 semanas).
- Coombs indirecto (si Rh negativo).
- Hemograma y orina.
- Prequirúrgico (electrocardiograma y coagulograma).
Diagnóstico por imágenes
- Primera ecografía: antes de la semana 13 para confirmar embarazo, edad gestacional, tipo de embarazo, ubicación de la placenta y viabilidad.
- Segunda ecografía (morfológica): entre la semana 20 y 24 para evaluar la anatomía del bebé.
- Tercera ecografía: entre la semana 32 y 36 para controlar crecimiento, líquido amniótico y placenta.
En embarazos con factores de alto riesgo, tanto laboratorios como ecografías se realizan con mayor frecuencia y complejidad.