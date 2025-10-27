Promovida por Rogelio Frigerio, la Alianza La Libertad Avanza cosechó un triunfo histórico en Entre Ríos
Con el 98,18% de las mesas escrutadas en estas Elecciones Legislativas 2025, los resultados oficiales en la Provincia de Entre Ríos, arrojan una victoria categórica de la Alianza La Libertad Avanza, encabezada por el gobernador, Rogelio Frigerio, cosechando más del 52% de los votos, y relegando a Fuerza Entre Ríos.
De esta manera, la Alianza La Libertad Avanza, lleva al Congreso a Andrés Ariel Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider como diputados por Entre Ríos.
Por detrás, se ubicó Fuerza Entre Ríos con más del 34%, para consolidar las bancas de Guillermo Michel y María Laura Marclay.
Como tercera fuerza se ubicó el Partido Socialista-Entrerrianos Unidos con el 3,6%, pero no obtenía los suficientes votos para obtener un escaño.
En cuanto a la Cámara de Senadores, con más del 98% de las mesas escrutadas, los resultados oficiales en Entre Ríos, muestran que la alianza encabezada por Rogelio Frigerio, obtuvo un amplio triunfo.
Con más del 52% de los votos obtiene dos escaños en la Cámara Alta. Así, la Alianza La Libertad Avanza llevará a Joaquín Alberto Benegas Lynch y Romina María Almeida.
En segundo lugar, se ubicó Fuerza Entre Ríos con más del 35%, para conquistar una banca, que obtendrá el ex intendente de Paraná, Adán Humberto Bahl.
Cabe recordar que en la Cámara de Diputados, quienes terminan su mandato a fin de año son Marcela Antola (Democracia para Siempre), Nancy Ballejos (PRO), Atilio Benedetti (UCR), Ana Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria); mientras que por el Senado de la Nación dejarán su banca, Stefanía Cora (Frente de Todos), Alfredo Luis De Angeli y Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio).
Números puntuales
Senado
Escrutado el 98,18% de las mesas, los resultados son los siguientes:
-Alianza La Libertad Avanza: 52,47 % (394.426 votos)
-Fuerza Entre Ríos: 35,66 % (268.036 votos)
-Ahora 503: 3,65 % (27.501 votos)
-Entrerrianos Unidos: 3,18 % (23.962 votos)
-Nueva Izquierda: 1,89 % (14.252 votos)
-Unión Popular Federal: 1,82 % (13.754 votos)
-Movimiento al Socialismo: 1,30 % (9.844 votos)
Diputados
Escrutado el 98,55% de las mesas, los resultados son los siguientes:
-Alianza La Libertad Avanza: 52,92% (371.340 votos)
-Fuerza Entre Ríos: 34,40 % (241.423 votos)
-Entrerrianos Unidos: 3,64 % (25.564 votos)
-Ahora 503: 3,58 % (25.093 votos)
-Nueva Izquierda: 2,50 % (17.549 votos)
-Unión Popular Federal: 1,76 % (12.401 votos)
-Movimiento al Socialismo: 1,18 % (8.290 votos).