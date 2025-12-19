Programa Calle a Calle: La Municipalidad de Paraná concluyó los trabajos de recomposición de la calzada en Pirán y Perette
En el marco del programa municipal Calle a Calle, se completaron los trabajos de mejorado del badén y captaciones de agua en la intersección de calle Pirán y Perette, en la zona oeste de la ciudad. Desde la tarde de este viernes, se podrá volver a circular por la arteria.
El programa Calle a Calle se desarrolla en distintos puntos de la ciudad con fondos 100% municipales. Tras aproximadamente 30 días de trabajo, se recompuso completamente el badén, además de realizarse labores complementarias en desagües y captaciones pluviales.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, destacó: “El badén estaba totalmente deteriorado y se hacía muy dificultoso circular vehicularmente por el lugar. Luego de un mes desde su intervención, con la recomposición del badén, la construcción de nuevos drenajes y captaciones de agua, se habilitará el paso por la arteria”.
Aunque la circulación estará habilitada desde esta tarde, en la zona continuarán tareas complementarias. Loréfice detalló: “Se continuará con trabajos de captaciones de agua y en el mejorado de un sector de la esquina sur del cruce entre Pirán y Perette para corregir algunas deficiencias generadas en el pavimento por la presencia de vertientes que han deteriorado la base y subbase de la cinta asfáltica”.