Profunda crisis política, institucional y social en Venezuela: detuvieron a 7 periodistas que cubrían la Asamblea
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este lunes la detención de al menos siete periodistas y trabajadores de prensa durante la mañana y las primeras horas de la tarde, en su mayoría en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Caracas.
A través de un comunicado difundido en la red social X, el gremio informó que tres de las personas detenidas ya fueron liberadas, aunque reclamó que todos los trabajadores de prensa privados de su libertad sean liberados de manera inmediata. “Urgimos a las autoridades a que cesen estas detenciones arbitrarias”, expresaron desde el sindicato.
En un mensaje previo, el SNTP advirtió que el país atraviesa una “profunda crisis política, institucional y social” y remarcó que no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura y las detenciones arbitrarias. En ese marco, subrayaron que la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho al trabajo son derechos humanos fundamentales, garantizados tanto por la Constitución venezolana como por los tratados internacionales suscriptos por el Estado.
El sindicato reiteró además su exigencia de liberación inmediata de otros periodistas y trabajadores de prensa que continúan detenidos, a quienes —según denunciaron— se les restringió la libertad como consecuencia directa de su labor informativa o del ejercicio legítimo de su derecho a expresarse. “La prisión de periodistas constituye una grave violación a la libertad de prensa y una práctica destinada a intimidar, silenciar y fomentar la autocensura”, alertó la organización.
A este escenario, el SNTP sumó la denuncia por el bloqueo de más de 60 medios de comunicación digitales, lo que calificó como “censura estructural”, al considerar que restringe el pluralismo informativo y limita de forma deliberada el acceso de la ciudadanía a diversas fuentes de información.
Las denuncias del gremio periodístico se producen en un contexto de alta tensión política, luego de que Delcy Rodríguez jurara como presidenta interina de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro en una operación militar encabezada por Estados Unidos. La ex vicepresidenta asumió este lunes en el Palacio Federal Legislativo, donde brindó un discurso con fuertes críticas al operativo norteamericano.
En su mensaje ante el Parlamento, Rodríguez afirmó que asumía el cargo “con dolor por el sufrimiento causado al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima”, y sostuvo que no descansará hasta ver a Venezuela como una nación “libre, soberana e independiente”.