Profesionales del Garrahan denuncian 44 sumarios y convocan a un abrazo simbólico en defensa del equipo de salud
Los profesionales y técnicos del Hospital Garrahan anunciaron la realización de un “Abrazo al Garrahan” este miércoles 26 de noviembre, a las 13, frente al ingreso principal del reconocido centro pediátrico de Combate de los Pozos 1881. La acción busca repudiar lo que consideran una “represalia del Gobierno”: 44 sumarios iniciados contra integrantes del equipo de salud.
La actividad se desarrollará bajo la consigna “Abrazar al Garrahan es cuidar a los que cuidan”, y apunta a visibilizar una situación que la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) define como un acto disciplinador hacia quienes encabezaron los reclamos por mejoras laborales.
Desde la APyT recordaron que, tras “meses de lucha y un enorme movimiento social”, el sector obtuvo un 61% de aumento salarial, considerado por la organización como un logro “histórico”. Sin embargo, advirtieron que inmediatamente después el interventor del hospital, Mariano Pirozzo, designado por el ministro de Salud Mario Lugones, impulsó sumarios contra 44 trabajadores, entre ellos referentes del equipo.
Para la asociación, estas medidas tienen como objetivo “amedrentar a los trabajadores, sancionar a quienes alzan la voz y enviar un mensaje al resto de los sectores que reclaman por sus derechos”, sostienen.
La convocatoria de este miércoles busca reunir a profesionales, pacientes, familias y organizaciones sociales para defender al personal de salud del principal hospital pediátrico del país. “No bajamos los brazos”, afirmaron desde la APyT al llamar a acompañar la protesta.