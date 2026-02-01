Productores de Feliciano avanzan en la conformación de una filial de Federación Agraria Argentina
Productores agropecuarios del departamento Feliciano, dedicados a distintos rubros y escalas productivas, junto a personas vinculadas al sector, ultiman detalles para conformar la Filial Feliciano de la Federación Agraria Argentina (FAA) en el norte entrerriano.
El productor ganadero Gustavo Bovi, que trabaja unas 50 hectáreas, explicó que “hace tiempo un grupo de productores venimos trabajando de forma asociada, dándonos una mano entre todos, con la meta de conformar una Filial de Federación Agraria en el departamento, que limita con la provincia de Corrientes”.
Bovi destacó que en la zona “mucha gente encuadra dentro de lo que es el pequeño y mediano productor, con superficies que van de las 7 a las 400 hectáreas”, y señaló que un número importante de ellos se ha asociado para realizar tareas en conjunto con el objetivo de constituirse formalmente como filial de la entidad que los representa.
En relación con la producción, explicó que “por las características de los campos, con una carga animal de 0,75 por hectárea y suelos no demasiado aptos para la agricultura, muchos nos inclinamos por la ganadería”, con prácticas que incluyen la siembra de forraje para el ganado, como avena, pasturas, megatérmicas y comederos de autoconsumo.
También subrayó la importancia de la participación institucional: “Hemos concurrido a reuniones de la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa (FUCOFA) y a encuentros vinculados a la lucha contra la garrapata, una problemática que ha dejado una marca muy profunda en nuestra zona. Nuestra idea es formar parte de un espacio como el que brinda Federación Agraria, para plantear nuestra problemática y dar a conocer la realidad del departamento”.
En ese sentido, recordó que “la sequía de años anteriores dejó una pérdida importante de vientres y trajo aparejados problemas sanitarios como la garrapata y la tristeza en algunos campos”. Por ello, indicó que el objetivo es recuperar los niveles productivos previos a la seca, recomponer el stock y volver al estatus sanitario sin presencia de garrapatas.
Finalmente, Bovi señaló que ya cuentan prácticamente con el número necesario de integrantes para comenzar a formalizar la filial, que estaría integrada por productores ganaderos, contratistas, prestadores de servicios, productores hortícolas y personas vinculadas al mundo del campo.