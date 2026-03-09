Producción paralizada: Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica
Trabajadores de Lácteos Verónica denunciaron suspensiones, salarios recortados y pagos mínimos, en medio de un conflicto laboral que se agrava y genera creciente incertidumbre entre los empleados. Alrededor de 700 trabajadores de la planta ubicada en Boulogne aseguraron que recibieron telegramas para no presentarse a trabajar, mientras advierten que la producción se encuentra paralizada.
El conflicto se profundizó en las últimas horas, cuando decenas de empleados recibieron notificaciones formales indicándoles que no debían concurrir a sus puestos de trabajo, en un contexto en el que los trabajadores también denuncian un presunto vaciamiento de la empresa.
La situación fue expuesta por el trabajador Ramón Mendoza, con cinco años de antigüedad en la firma, en declaraciones a Radio 750. Según explicó, la empresa informó que durante los próximos 60 días solo abonará el 50 por ciento de los salarios, lo que profundiza la preocupación del personal.
“Este mes hicieron un depósito de 58 mil pesos. Las plantas no producen una gota de leche”, relató Mendoza, quien señaló que muchos trabajadores atraviesan serias dificultades económicas para sostener a sus familias.
El operario también indicó que la mayoría del personal recibió telegramas con diferentes notificaciones laborales. “A muchos compañeros les llegó el telegrama. Solo unos pocos no lo recibimos todavía, pero nos dijeron que nos lo tienen que entregar”, explicó, y describió un clima de angustia generalizado entre los empleados.
Frente a este escenario, representantes sindicales comenzaron a analizar posibles acciones legales para enfrentar la situación. Según relató Mendoza, un abogado del gremio se acercó a la planta para evaluar alternativas, aunque remarcó que los trabajadores priorizan el diálogo para intentar encontrar una solución al conflicto.
El trabajador también recordó que tiempo atrás la empresa proyectaba ampliar su producción debido al crecimiento de las ventas. “Antes no dábamos abasto con las ventas y ahora no le podemos vender un queso a nadie”, lamentó, al advertir que muchos empleados temen por la continuidad de sus puestos laborales.
Por su parte, otro trabajador de apellido Batista, con 40 años de antigüedad en la empresa, expresó su preocupación en declaraciones a C5N. “Esto nunca había pasado acá. El gremio nos está apoyando, nos está ayudando pero estamos mal. Ahora nos mandan una carta bajándonos las horas de trabajo. Yo pienso que es un despido encubierto porque nos van a pagar la mitad del sueldo. Esa es una medida que tomaron unilateralmente, sin consultarnos a nosotros”, afirmó.
Según denunciaron los trabajadores, la empresa también mantiene deudas correspondientes a salarios de diciembre y al pago del aguinaldo, lo que agrava aún más la situación económica del personal.