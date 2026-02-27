Privatización de la Hidrovía: Jan de Nul, DEME y DTA Engenharia presentaron ofertas para un negocio de US$ 15.000 millones
El Gobierno recibió tres ofertas para la privatización de la Vía Navegable Troncal (VNT) -la Hidrovía sobre los ríos Paraguay y Paraná-. Son de las empresas belgas Jan de Nul y DEME y de la brasilera DTA Engenharia. En los próximos dos a tres meses se abrirán los sobres.
“Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar inversiones estimadas en 10.000 millones de dólares en nuestro país para los próximos 25 años”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X (ex Twitter). Se estima que, según la estimación de los pliegos, el negocio dejará ganancias por US$ 15.000 millones por 25 años.
En los próximos dos a tres meses se abrirán los sobres con las propuestas técnica y económica, que definirán al ganador de la concesión por 25 años para el dragado, mantenimiento y balizamiento de la vía fluvial más grande de Sudamérica, por donde transita el 80% del comercio exterior de la Argentina.
“Hemos conformado una de las licitaciones más participativas y transparentes de la historia y esto ha sido posible gracias a un trabajo plural y compartido que contó con un respaldo amplísimo de, entre otros, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Puertos Privados, agroexportadores y las provincias; además de haber tenido una auditoría de la Organización de Naciones Unidas, que garantizó transparencia y estándares internacionales”, agregó Caputo.
Y cerró: “Este hito marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad, los costos logísticos y la inserción internacional del comercio exterior argentino y viene a terminar con años de demoras y postergaciones”.
Las ofertas se recibieron de manera digital a través de la plataforma ContratAr, que se cayó justo a las 13 horas, el momento de recepción y apertura.
Jan de Nul es el anterior concesionario de la Hidrovía, entre 1996 y 2021, y el que mayor experiencia puede acreditar, algo clave según cómo fueron conformados los pliegos. Por ende, es el favorito para quedarse con la licitación esta vez.
Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME) fue la única dragadora que participó el año pasado del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, en medio de denuncias que ellos mismos habían impulsado por presunto direccionamiento hacia sus competidores.
En tanto, DTA Engenharia mostró interés tanto el año pasado como este, e impulsa esta vez una denuncia administrativa por la conformación del pliego, que supuestamente favorece a sus competidores y dejaría tarifas de peaje más caras de las que podrían adjudicarse sin precios mínimos, según explicaron a Clarín fuentes de la firma con sede en Brasil.