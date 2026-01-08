Prisión preventiva para el joven acusado de apuñalar a otro hombre en el balneario municipal de Paraná
La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, dispuso 50 días de prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 para Gustavo Ramón Pereyra, de 25 años, acusado de apuñalar a otro joven en el balneario municipal de la capital entrerriana.
La medida fue acordada en audiencia entre el defensor oficial Rodrigo Juárez y los fiscales Laureano Dato y Juan Manuel Pereyra, quienes imputaron a Pereyra por el delito de homicidio en grado de tentativa. El acusado, que se encuentra en situación de calle, optó por abstenerse de declarar ante el Ministerio Público Fiscal.
La víctima, Alejandro Ribas, de 38 años, también en situación de calle, sufrió una herida de arma blanca en la zona intercostal izquierda. Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde recibió atención médica.
Al momento del ataque, Ribas se encontraba acompañado por su pareja, Daiana Millen, de 33 años. De acuerdo con las primeras versiones recogidas por la investigación, la discusión se habría iniciado con Pereyra, quien estaba junto a una mujer y un menor.
El violento episodio ocurrió alrededor de las 16:30 del lunes, en el balneario municipal de la Costanera de Paraná, un sector frecuentado por familias y niños, que se vieron sorprendidos por la gravedad del hecho.