Primeras Familias de Abrigo reciben la bonificación eléctrica acordada entre Enersa y Copnaf
El convenio firmado entre Enersa y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) ya entró en vigencia, y las primeras Familias de Abrigo de Entre Ríos comenzaron a recibir la bonificación especial en su servicio eléctrico, que contempla una reducción de hasta 500 kilovatios hora del consumo básico. La medida apunta a aliviar los gastos cotidianos de los hogares que brindan cuidado transitorio a niños y niñas.
Las Familias de Abrigo son hogares que, de manera voluntaria y por un tiempo determinado, alojan a niños y niñas que requieren protección estatal. En ese período, asumen tareas fundamentales como alimentación, cuidados de salud, organización de rutinas, acompañamiento afectivo y apoyo escolar, mientras se define la situación legal y social de cada niño.
La bonificación es compatible con otros beneficios sociales y se implementa mediante un trabajo articulado entre Enersa y Copnaf. La puesta en marcha del programa ratifica el compromiso de ambas instituciones con el cuidado y la protección de las infancias en la provincia.
Con la incorporación de los primeros hogares, el programa avanza hacia su propósito central: respaldar a las familias que abren sus puertas para brindar bienestar y un entorno seguro a niños y niñas que requieren intervención estatal. Esta acción conjunta de Enersa, Copnaf y el Gobierno de Entre Ríos fortalece las políticas públicas orientadas a acompañar y proteger a la niñez en situaciones de vulnerabilidad.