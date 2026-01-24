Primera luna del 66° Festival Nacional de Folclore de Cosquín
Con el desfile de 4.000 jinetes y 180 delegaciones culturales, este sábado comenzará una nueva edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que volverá a convertir a la ciudad cordobesa en el epicentro de la cultura popular argentina. Serán nueve lunas cargadas de música, danza y tradiciones, con una programación que combina artistas históricos, regresos esperados y apuestas renovadoras.
Uno de los momentos más destacados será el festejo de los 30 años de carrera de Soledad Pastorutti, quien celebrará su trayectoria en el mismo escenario donde inició su camino artístico. También se suman artistas que recientemente incursionaron en el folclore, como Cazzu y Milo J, mientras que la reconocida cantante peruana Susana Baca aportará su impronta latinoamericana al Escenario Mayor de la Plaza Próspero Molina.
La grilla incluye regresos significativos de figuras que hacía años no pisaban el escenario Atahualpa Yupanqui, como Teresa Parodi, Luciano Pereyra, Mariana Carrizo, Orellana Lucca y Juan Iñaki. A ellos se suman Jairo, Los Manseros Santiagueños, Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo, Duratierra, Abel Pintos, Los Nocheros, Destino San Javier, Suna Rocha, Jorge Rojas, Peteco Carabajal, Maggie Cullen, Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini y el Chaqueño Palavecino, entre muchos otros.
La expectativa previa fue alta y se reflejó en la venta de entradas: varias noches ya están agotadas, como la tercera luna (con Abel Pintos), la octava (con Soledad) y la novena (con Milo J). Entre las novedades de esta edición se destaca la inauguración de la Próspero Terraza, un sector VIP con vista privilegiada y propuesta gastronómica incluida.
Quienes no puedan asistir de manera presencial podrán seguir el festival a través de las transmisiones por streaming en el canal oficial de YouTube, además de la cobertura de Aquí Cosquín Radio, Canal 10 de Córdoba y la TV Pública.
Más allá del escenario principal, Cosquín ofrece un festival paralelo en sus calles y plazas. Durante toda la jornada se desarrollan ferias, peñas y encuentros culturales. La Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular Augusto Raúl Cortázar celebra su 59ª edición en la Plaza San Martín, con más de 100 puestos, junto a la Feria del Libro. También funcionan la Feria Río Cosquín en el balneario ex Azud Nivelador y el tradicional Paseo del Artesano frente a la Próspero Molina.
En el plano institucional, el Congreso Federal de Cultura se realizará el 26 y 27 de enero en el Teatro El Alma Encantada, con la participación de Ricardo Forster y Rita Segato, mientras que del 27 al 30 tendrá lugar la 24ª edición del Encuentro de Poetas con la Gente, con entrada libre y gratuita. Además, habrá actividades en el auditorio Adalberto Nogués y en cinco escenarios callejeros.
Las tradicionales peñas volverán a ser protagonistas, con espacios como Sonckoy, La Salamanca, Añoranza Santiagueña, Aserradero Club Cultural, El Patio de la Piry, El Sol del Sur y Casa Ritual Mattalía.
Agenda del día inaugural
El desfile gauchesco comenzará a las 10, mientras que el desfile de delegaciones culturales será a las 18. A las 21 se abrirán las puertas de la Plaza Próspero Molina y a las 22, tras la bendición, el Himno Nacional y la presentación del Ballet de la Escuela Municipal de Folclore, quedará formalmente inaugurada la 66ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín.
Programación artística
- Primera luna (sábado 24): Christian Herrera, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Jorge Rojas, entre otros.
- Segunda luna (domingo 25): Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo, Cazzu.
- Tercera luna (lunes 26): Ahyre, Duratierra, Abel Pintos.
- Cuarta luna (martes 27): Mariana Carrizo, Orellana Lucca, Lucio “El Indio” Rojas.
- Quinta luna (miércoles 28): Luciano Pereyra, Ariel Ardit.
- Sexta luna (jueves 29): Los Nocheros, Destino San Javier, Los Tekis.
- Séptima luna (viernes 30): Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini, Chaqueño Palavecino.
- Octava luna (sábado 31): Soledad, Suna Rocha, Juan Iñaki.
- Novena luna (domingo 1° de febrero): Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Milo J.
De esta manera, Cosquín vuelve a reafirmarse como el gran punto de encuentro del folclore argentino, con una propuesta que cruza generaciones y mantiene viva la identidad cultural del país.