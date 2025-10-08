Primera Feria Circular en Paraná: moda, arte y gastronomía sostenible
El Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Bulevar Racedo 250, será el escenario de la Primera Feria Circular este sábado 11 de octubre, a partir de las 17 horas. El evento busca promover prácticas responsables y solidarias para construir una ciudad más justa y sustentable.
Más de veinte emprendedoras de la moda circular se darán cita en la feria, que también contará con un patio gastronómico de la Economía Social y un espacio dedicado al arte local. La jornada está diseñada para disfrutar y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar en los modos de producción y consumo.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, busca poner en valor el trabajo de los emprendedores locales y generar un espacio de encuentro, intercambio y conciencia ambiental. La tarde estará amenizada con música en vivo a cargo de los grupos “Aquellas Viejas Cumbias” y “Te traigo un son”.