Primera donación de órganos del año en Entre Ríos: cuatro personas recibirán trasplantes
Este martes, en la ciudad de Paraná, se concretó el primer proceso de ablación de órganos para trasplantes de 2026 en Entre Ríos, a partir de un operativo realizado en el hospital San Martín por un equipo médico-quirúrgico del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier).
Gracias al gesto solidario de una familia entrerriana, cuatro personas que se encontraban en lista de espera podrán acceder a distintos trasplantes, marcando el inicio de la actividad de donación de órganos en la provincia durante el nuevo año. El procedimiento estuvo a cargo del Cucaier, organismo que depende del Ministerio de Salud de Entre Ríos.
Desde la cartera sanitaria provincial se destacó el compromiso, la experiencia y el profesionalismo del personal del hospital San Martín, que acompaña cada instancia del proceso de donación, así como la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Paraná y de las fuerzas policiales, fundamentales para garantizar el desarrollo del operativo y los traslados correspondientes.
Las autoridades sanitarias y los equipos técnicos expresaron su reconocimiento y agradecimiento a la familia donante, en nombre de las personas trasplantadas, sus entornos afectivos y de toda la comunidad, subrayando la importancia de la donación de órganos como acto solidario que salva y mejora vidas.