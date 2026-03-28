Primer test de La Scaloneta con un muy discreto aprobado
Mauritania, ubicada en el puesto número 115 del ranking FIFA, le trajo complicaciones a un campeón del mundo donde más que laboratorio se vieron actuaciones tendientes a “cumplir” y evitar lesiones inoportunas. Argentina ganó con un apretado 2-1 y el balance fue discreto a mediocre. Quienes asistieron a La Bombonera se fueron decepcionados por una producción que deja poca satisfacción y menos certezas a Lionel Scaloni.
A lo sumo la cosecha de Nicolás Paz mereció la más alta calificación, y algo que pudo tener influencia fue la titularidad, relegando a Franco Mastantuono y a Gianluca Prestianni, que ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. Luego, adentro de la cancha, evidenció que no es caprichoso lo bien que se habla de él por su actualidad en el Como de Italia.
El hijo de Pablo, mundialista en Francia 1998, comenzó bien recostado a la derecha, un lugar que no le sienta tan cómodo. En su equipo se mueve como mediapunta. Rápido, a los 13 minutos, Scaloni mandó a Thiago Almada a la derecha y centralizó un poco más a Paz, que creció en confianza. Tiene buen pase y una enorme zancada por sus largas piernas.
Es cierto que falló algunos pases por apresurado, pero las pide y se tiene fe. Cree tanto en su talento que hasta se animó a sacarle la pelota a Almada en el tiro libre que culminó en el 2-0.
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✍ Exquisito remate de tiro libre por parte de Nicolás Paz para aumentar la ventaja a los 31 minutos#TodosJuntos pic.twitter.com/jRRqawB4YQ
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Poco para decir del juego de Marcos Senesi porque los rivales casi no atacaron. Se lo notó sereno al zaguero zurdo a la hora de manejar la pelota, más allá de un pase comprometido en el segundo tiempo, en el que recibió una tarjeta amarilla. La evaluación de Marcos Acuña tampoco puede ser contundente. Sí, a diferencia de lo que hace en River, llegó más al fondo, aunque no se lo percibe pleno desde lo físico.
Si de certezas se trata, Enzo Fernández tiene que jugar ahí: suelto, tan cerca del volante central como del atacante más adelantado. El despliegue físico del volante surgido en River es enorme: puede presionar, recuperar una pelota en el área propia y llegar a la rival para definir de primera después de una cortina. Más: el jugador de Chelsea terminó jugando de delantero con Lionel Messi en el inicio del complemento. Aparte, su gol marcó la senda del discreto triunfo.
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✍ Enzo Fernández marcó a los 16 minutos tras el centro de Nahuel Molina.#TodosJuntos pic.twitter.com/DSWA4uzaD5
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Otro mensaje fue el doble cinco conformado por Enzo y Alexis Mac Allister, el más retrasado de los dos. La Scaloneta arrancó con un 4-4-2 y viró casi de inmediato a un 4-1-4-1. Ese faro del medio fue siempre el hijo del Colorado. No suele jugar ahí en Liverpool, pero la sensación es que Scaloni apostará por el eje Mac Allister-Fernández en el Mundial, relegando a Leandro Paredes y obligando a Rodrigo De Paul a correrse a un costado.
Aunque ojo: a Mac Allister le ganaron mucho la espalda.
La nota mala de la lluviosa jornada fue la cantidad de situaciones de riesgo que generó un muy flojo equipo como el de Mauritania. El movedizo delantero Aboubakary Koita complicó con sus corridas y hizo trabajar con un par de remates a Dibu Martínez, que se ganó una gran ovación en la atajada final. El gol del descuento de Jordan Lefort fue un merecido premio.
Los ensayos del segundo tiempo fueron menos positivos. Ni el ingreso de Messi logró encender a la gente y a los jugadores. El partido se volvió monótono y aburrido: casi no pateó al arco la selección, a la cual se vio incómoda por el estado del campo de juego.
LINDA COMBINACIÓN ENTRE LIONEL MESSI Y RODRIGO DE PAUL
Leo casi anota un golazo para Argentina ante Mauritania pic.twitter.com/VSI0h9zEXW
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Scaloni le brindó 45 minutos a Franco Mastantuono y no pudo escapar de su laberinto. Le faltó sensibilidad para encontrar su lugar en la cancha y para conectar con Messi, que lució llamativamente apagado.
Otra cuestión por resaltar fue la posición en que metió a Giuliano Simeone: de volante por izquierda, justo el sector opuesto al que se desempeña en Atlético de Madrid. El hijo del Cholo no pesó.
De Thiago Almada se esperaba un poco más. El ex Vélez arrancó por la izquierda, se movió a la derecha y culminó en el centro. El entrenador le dio muchos minutos, esos que no le regala Diego Simeone en el Colchonero. Y esa falta de continuidad se observó en algunos controles.
Miembros de la delegación de Mauritania INVADIERON EL CAMPO Y SE ABALANZARON sobre Lionel Messi para poder sacarse una foto post-partido.
Increíble momento. ⚠️pic.twitter.com/kcg852wVqH
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 28, 2026
Pasó otro amistoso low cost con algo de pena y sin gloria para Argentina. Se cumplió dejando más dudas que alegrías. La goleada que se esperaba no llegó. Y, para peor, Messi (que se fue rodeado de custodios y a los empujones porque todos los visitantes querían una foto con él…) no pudo regalarles algo de su magia a los miles que llegaron a la Bombonera a pesar de las condiciones climáticas.
Un triunfo que suma en el resultado, pero que deja aspectos por corregir en la recta final hacia el Mundial. Además de pocas certezas a menos de dos meses para presentar la lista definitiva.