Primer santuario del mundo de San Carlo Acutis se levanta en Argentina
En Chacras de Coria, dentro de la jurisdicción de la Arquidiócesis de Mendoza, Argentina, un proyecto singular toma forma: la construcción del primer santuario del mundo dedicado a San Carlo Acutis, el joven italiano canonizado el domingo 7 de septiembre por el papa León XIV junto a Pier Giorgio Frassati.
La iniciativa nació del encuentro providencial entre dos sacerdotes y la comunidad local, con la guía y el respaldo del arzobispo, Monseñor Marcelo Colombo, y con la autorización -en su momento- del papa Francisco, abriendo así un espacio de encuentro espiritual y devoción que promete convertirse en un faro de fe y juventud para todo el mundo.
El padre Osvaldo Scandura, párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, explica cómo la idea cobra vida: “Desde hace diez años buscamos junto al padre Mario Panetta un espacio nuevo para la parroquia, que crece en demografía y necesita acompañamiento. La donación de un terreno coincide con el impulso de dedicarlo a San Carlo Acutis. Todo esto confirma que es un proyecto de Dios, no de una persona ni de una comunidad”.
Scandura recuerda también la experiencia espiritual que motiva la decisión: “En el año 2022 percibimos la frescura del perfume de la Virgen los días 27 de junio, fecha de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Sentimos que nos anuncia el nacimiento de un nuevo hijo, y ese hijo es San Carlo Acutis”.