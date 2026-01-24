Primer partido del año para el Inter Miami en Perú
Alianza Lima e Inter Miami se enfrentarán este sábado desde las 19.00 en el Estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la Noche Blanquiazul, el evento anual en el que el club peruano presenta oficialmente su plantel. El conjunto local, que sumó refuerzos de peso como Luis Advíncula y Federico Girotti, tendrá enfrente al equipo estadounidense que lidera Lionel Messi, en lo que será el primer partido del año mundialista para el capitán argentino.
Sin embargo, el encuentro se desarrollará en un contexto institucional extremadamente delicado para Alianza Lima. El equipo dirigido por Pablo Guede atraviesa horas de fuerte conmoción tras una grave denuncia judicial por presunto abuso sexual, que involucra a Miguel Trauco, Sergio Peña Flores y Carlos Zambrano, por un hecho que habría ocurrido el 18 de enero en un hotel de Montevideo. La situación derivó en un fuerte malestar interno y en la reacción de un grupo de hinchas.
Tras el comunicado oficial del club, simpatizantes irrumpieron en el estadio Matute para manifestar su repudio. En ese marco, Luis Advíncula y Paolo Guerrero intentaron mediar con los hinchas, pero terminaron siendo agredidos, en un episodio que profundizó la crisis institucional y deportiva.
Pese a este escenario, el conjunto victoriano continúa con su preparación para la temporada 2026, luego de una serie de amistosos disputados en Uruguay, donde cayó ante Unión e Independiente y solo logró una victoria frente a Colo Colo. La edición de este año de la Noche Blanquiazul tiene además un valor simbólico especial, ya que coincide con el 125.º aniversario del club y marca la última temporada como futbolista de Paolo Guerrero, quien ya anunció su retiro al finalizar el año.
Del otro lado, Inter Miami retomó los entrenamientos tras consagrarse en la MLS y comienza en Lima su gira de pretemporada por Sudamérica, que también incluirá partidos en Colombia y Ecuador, ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil. El equipo de Javier Mascherano contará con todas sus figuras, excepto Tadeo Allende, quien aún debe resolver cuestiones de visado tras concretar su pase definitivo. Para Messi y Rodrigo De Paul, este amistoso representa el estreno competitivo del año previo al Mundial.
Probable formación de Alianza Lima:
Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
DT: Pablo Guede.
Posible once de Inter Miami:
Rocco Ríos; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Baltasar Rodríguez, Sergio Reguilón; Santiago Morales, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Noah Allen, Lionel Messi y Tyler Hall.
DT: Javier Mascherano.
Datos del partido:
Hora: 19.00
TV: Disney+ Premium
Árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Gastón Monsón Brizuela
Estadio: Alejandro Villanueva