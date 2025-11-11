Primer entrenamiento de La Scaloneta en Alicante
La selección argentina realizó hoy su primer entrenamiento en el predio deportivo de La Finca, en Alicante. Los futbolistas comenzaron las labores en el gimnasio junto al profesor Juan Martín Tamone y luego pasaron al campo para continuar con un circuito de velocidad y ejercicios técnicos con balón.
Una vez finalizado este tramo de la práctica el entrenador Lionel Scaloni, dispuso movimientos tácticos, primero 11 vs 0 y luego, con oposición pero en espacio reducido.
Sobre el final, algunos de los jugadores ensayaron remates de media y larga distancia mientras que los demás realizaron acciones de estiramiento.
Cronograma de actividades
Martes 11 de noviembre
16.30– Entrenamiento (la prensa podrá observar los últimos 15 minutos de los trabajos)
Miércoles 12 de noviembre
*Entrenamiento matutino (cerrado)
Jueves 13 de noviembre
*Entrenamiento matutino (cerrado)
Viaje post almuerzo hacia Luanda, Angola
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni al llegar al hotel.
Viernes 14 de noviembre
16.00 (hora de Angola) Angola vs Argentina en estadio 11 de noviembre de Luanda.-