Primer Congreso Regional de Gestión Comunitaria busca fortalecer redes y colaboración en Paraná
El 1er Congreso Regional de Gestión Comunitaria se lleva a cabo este jueves y viernes en Sala Mayo, y se presenta como un espacio clave para fomentar la colaboración entre instituciones, organizaciones y la comunidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Paraná y fortalecer las redes comunitarias.
El encuentro es impulsado por la Municipalidad de Paraná, la Facultad de Trabajo Social de la UNER y diversas redes comunitarias locales, y contó con la presencia de la intendenta Rosario Romero.
Durante la apertura, Romero destacó la importancia de impulsar y fortalecer redes, subrayando que “es trascendental debatir lo humano en un contexto político, económico y social, donde a veces el Estado prioriza lo económico por sobre lo cotidiano”. Además, enfatizó que la gestión debe mantener la perspectiva de la vida diaria, fomentando buenas prácticas, educación, cultura y lazos entre las personas, y que el diálogo permanente entre Estado y comunidad es una virtud que debe consolidarse.
La decana de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, Sandra Arito, señaló que el congreso busca potenciar vínculos y fortalezas con organizaciones sociales y gubernamentales. Por su parte, la secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Nadia Bilat, resaltó que el evento refleja el trabajo conjunto que se viene realizando desde la Municipalidad con las redes de la ciudad.
El congreso abordará temáticas surgidas del pre-congreso, donde más de 50 organizaciones expresaron sus preocupaciones y necesidades. Según Bilat, la salud mental será uno de los temas centrales de los paneles y mesas de trabajo, considerando que es una problemática compleja que requiere intervención coordinada para su abordaje.