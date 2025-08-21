Prigioni confirmó la lista de 12 jugadores para la AmeriCup 2025 en Nicaragua
Después de cinco semanas de preparación, el entrenador Pablo Prigioni definió la lista de 12 jugadores que disputarán desde el 22 de agosto la AmeriCup 2025 en Managua, Nicaragua.
Con un promedio de edad de 24 años, Prigioni busca que varios de estos jugadores tengan su primer torneo oficial con la camiseta de la Selección y sigan sumando experiencia de cara a las ventanas FIBA rumbo a la Copa del Mundo 2027.
Entre los convocados sobresalen tres con experiencia previa en este certamen: José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet, quienes fueron parte del plantel campeón en la AmeriCup 2022 en Recife, Brasil.
La preparación comenzó el 23 de julio en Madrid, con ocho amistosos disputados en España, Italia y Panamá. De los 17 jugadores que iniciaron la concentración, quedaron afuera Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya.
Lista de convocados
- Francisco Caffaro – Boca Juniors (Argentina) – Pívot – 25 años
- Juan Ignacio Marcos – FC Barcelona (España) – Base – 25 años
- Nicolás Brussino – Gran Canaria (España) – Alero – 32 años
- Gonzalo Corbalan – San Pablo Burgos (España) – Escolta – 23 años
- José Vildoza – Bàsquet Girona (España) – Base – 29 años
- Dylan Bordon – La Laguna Tenerife (España) – Base – 20 años
- Gonzalo Bressan – Olímpico de La Banda (Argentina) – Pívot – 23 años
- Juan Bocca – Fibwi Palma (España) – Alero – 20 años
- Juan Fernández – Bàsquet Girona (España) – Ala Pívot – 22 años
- Juan Pablo Vaulet – Estudiantes (España) – Ala Pívot – 29 años
- Santiago Trouet – Arizona State (EE.UU.) – Ala Pívot – 21 años
- Alex Negrete – Flamengo (Brasil) – Escolta – 24 años
Fixture del Grupo C – AmeriCup 2025
- Argentina vs. Nicaragua – viernes 22 de agosto – 21:40 hs
- Argentina vs. República Dominicana – domingo 24 de agosto – 16:10 hs
- Argentina vs. Colombia – lunes 25 de agosto – 18:40 hs
Los partidos serán transmitidos por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.