Previsible respaldo: el FMI vuelve a marcar la agenda y apoya la reforma laboral
A pocas horas de que la Cámara de Diputados debata la reforma laboral, el Fondo Monetario Internacional manifestó su respaldo a la iniciativa y sostuvo que contribuirá a reducir la informalidad y fomentar la creación de empleo, aunque advirtió sobre los “costos de la transición” que podría generar la apertura comercial en la economía real. Además, el organismo apoyó los acuerdos alcanzados con Estados Unidos y la Unión Europea.
En una conferencia de prensa, la vocera del FMI, Julie Kozack, afirmó que “los esfuerzos para profundizar las reformas estructurales en Argentina continúan” y destacó que el Gobierno adoptó “medidas en el mercado laboral orientadas a reducir la informalidad”, así como también “muy importantemente, a apoyar la creación de empleo”.
La portavoz evitó pronunciarse sobre la controversia generada por la suspensión de la actualización del índice de inflación, que derivó en la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En ese marco, señaló que el Fondo está “profundamente comprometido con las autoridades en sus esfuerzos por resguardar la calidad, exactitud y transparencia de los sistemas estadísticos de Argentina”, y remarcó que contar con datos “oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida y para la confianza pública”. No precisó si la decisión fue unilateral del Gobierno o consensuada con el staff técnico.
En relación con el programa vigente, el acuerdo con el FMI contempla que la Casa Rosada envíe al Congreso proyectos de reforma tributaria y previsional. La primera fue postergada por el oficialismo, mientras que la iniciativa vinculada al sistema jubilatorio tiene como horizonte fines de este año.
Respecto de la política comercial, Kozack sostuvo que el organismo “da la bienvenida a los pasos que se están dando para abrir la economía argentina al comercio y para atraer inversión”. Sin embargo, advirtió que también “será importante” que el Gobierno encuentre mecanismos para “mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas”.
Cómo sigue la negociación
La vocera indicó que las negociaciones por la revisión de metas de reservas y superávit fiscal aún no concluyeron. Si bien la misión técnica finalizó la semana pasada en Buenos Aires, las conversaciones continúan de manera remota.
El próximo paso será alcanzar un staff level agreement, es decir, un acuerdo técnico sobre la revisión de metas y el rumbo de la política económica. Ese entendimiento será elevado al directorio del FMI y, tras su aprobación en las semanas siguientes, habilitará un desembolso de 1.000 millones de dólares.
El organismo también respaldó el esquema de compra de reservas que implementó el Banco Central de la República Argentina en enero. Kozack señaló que el Fondo observa positivamente “las compras diarias consistentes de divisas para cumplir con las obligaciones de deuda de Argentina y para reconstruir los colchones de reservas”. Según datos oficiales, el Central acumula más de 2.100 millones de dólares en lo que va del año.
Finalmente, la portavoz subrayó que “una acumulación sostenida de reservas, respaldada por la implementación continua del ancla fiscal de déficit cero, será esencial para asegurar un acceso duradero a los mercados y permitir que Argentina pueda enfrentar mejor los shocks”.