Previo al Mundial, la IFAB aprobó nuevas reglas para acelerar los partidos: habrá cuenta regresiva en los saques y cambios más rápidos
La International Football Association Board, organismo encargado de definir las Reglas de Juego del fútbol, aprobó un paquete de modificaciones orientadas a acelerar el ritmo de los partidos y reducir las pérdidas deliberadas de tiempo. Las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse a partir de 2026, incluido el próximo Copa Mundial de la FIFA 2026, y regirán para todas las competiciones oficiales.
Uno de los cambios más llamativos será la introducción de una cuenta regresiva visual de cinco segundos para los saques laterales y los saques de arco, que se activará cuando el árbitro considere que hay demoras excesivas en la reanudación del juego. Si el tiempo se agota sin que la pelota vuelva al campo, el saque lateral será otorgado al rival y el saque de arco pasará a convertirse en tiro de esquina para el equipo contrario.
Otra modificación relevante establece que los jugadores sustituidos deberán abandonar el campo de juego en un máximo de diez segundos desde que el árbitro autorice el cambio. En caso de no cumplir con ese plazo, el futbolista igualmente deberá retirarse, pero su reemplazante recién podrá ingresar después de un minuto de juego efectivo y en la siguiente interrupción del partido.
Las nuevas reglas también apuntan a reducir las interrupciones por lesiones. Cuando un jugador reciba atención médica dentro del campo o su lesión obligue a detener el encuentro, deberá salir y permanecer al menos un minuto fuera antes de poder regresar al juego.
Además, habrá cambios en el uso del sistema de videoarbitraje (VAR). La tecnología podrá intervenir cuando exista una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta, errores de identidad en sanciones disciplinarias o tiros de esquina otorgados de manera equivocada, siempre que la revisión no retrase la reanudación del partido.
Desde la IFAB señalaron que estas modificaciones buscan aumentar el tiempo efectivo de juego y responder a una demanda creciente dentro del fútbol mundial: partidos más dinámicos y con menos interrupciones, sin alterar la esencia del deporte.