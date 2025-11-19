Prevención del abuso sexual infantil: orientaciones para acompañar, escuchar y proteger
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, el Gobierno de Entre Ríos difundió una serie de recomendaciones para acompañar a la niñez, reconocer señales de alerta y fortalecer el cuidado cotidiano desde la escucha, la confianza y el respeto.
Cada 19 de noviembre, esta fecha invita a reflexionar sobre el compromiso compartido entre familias, instituciones y comunidad para garantizar entornos protectores. Desde el Gobierno provincial se impulsa una perspectiva centrada en la prevención, entendiendo que cuidar implica no solo proteger, sino también educar, escuchar y generar vínculos de confianza.
Pautas cotidianas para prevenir
– Enseñar que el cuerpo es propio y que nadie puede tocarlo sin consentimiento.
– Reforzar que siempre pueden decir “no” y contar aquello que les preocupa.
– Acompañar sus emociones sin juzgar.
– Estar presentes y disponibles para escuchar, aun cuando no encuentren las palabras.
Señales que pueden alertar
El abuso sexual infantil muchas veces no se manifiesta de manera verbal. Los cambios en el comportamiento suelen ser una de las primeras señales:
– Cambios bruscos de ánimo, irritabilidad, ansiedad o tristeza persistente.
– Dificultades para dormir, pesadillas o miedo a quedarse solos.
– Rechazo o temor hacia determinadas personas o lugares.
– Conductas sexuales inadecuadas para la edad, dibujos o juegos que llamen la atención.
Estas señales no constituyen una confirmación, pero sí indican que algo genera malestar y que se necesita escuchar, acompañar y consultar a profesionales.
Qué hacer ante una sospecha
La principal recomendación es escuchar sin interrogar, creer en la palabra de niñas, niños o adolescentes y ofrecer contención emocional.
No se deben pedir detalles, buscar pruebas, confrontar a la persona sospechada ni interrogar a la víctima.
Ante cualquier inquietud, es fundamental acudir al Copnaf o a los equipos de salud, educación o justicia para recibir orientación adecuada.
La prevención del abuso sexual infantil es una responsabilidad colectiva que se construye día a día en las familias, las escuelas, las organizaciones y las instituciones.
Las familias que necesiten orientación pueden dirigirse a la oficina departamental del Copnaf más cercana o consultar a equipos locales de salud y educación.
– Oficinas departamentales del Copnaf en Entre Ríos: https://portal.entrerios.gov.ar/copnaf/pf/departamentales/8069