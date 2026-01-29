Prevén que la matrícula primaria caerá 27% para 2030 y Entre Ríos ya figura entre las provincias con menos alumnos por aula
La Argentina atraviesa un marcado descenso de la natalidad que ya comienza a impactar de lleno en el sistema educativo. Según estimaciones, para el año 2030 la matrícula del nivel primario caerá un 27% a nivel nacional, lo que equivale a 1.200.000 alumnos menos en comparación con 2023. En ese escenario, Entre Ríos se ubica entre las tres provincias con menor cantidad de estudiantes por sección.
Los datos surgen del informe “Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado”, elaborado por Argentinos por la Educación, con autoría de Martín De Simone, María Sol Alzú y Martín Nistal. El estudio combina proyecciones demográficas de la Dirección Nacional de Población (DNP) del Ministerio del Interior con información oficial sobre matrícula, secciones y cargos docentes del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación.
El trabajo advierte que la baja sostenida en los nacimientos obligará a replantear la organización de recursos educativos, desde la infraestructura escolar hasta la distribución de docentes. De mantenerse la cantidad actual de secciones, las aulas con más de 25 alumnos pasarían de representar el 43,5% al 3,9% de la matrícula hacia 2030. En contrapartida, las secciones con menos de 20 alumnos crecerían del 21,5% al 71%.
Este cambio estructural implicaría, a nivel país, 50.034 secciones menos y unos 71.250 cargos docentes menos, si no se produce una reorganización del sistema.
El impacto de la baja natalidad
La analista de datos de Argentinos por la Educación, Leyre Sáenz Guillén, explicó que la Argentina no escapa a una tendencia global, aunque con particularidades propias. “En los últimos diez años la natalidad cayó alrededor de un 40% en el país, lo que impacta directamente en la cantidad de chicos que ingresan al sistema educativo”, señaló.
Desde la organización remarcaron que la proyección de 1,2 millones de alumnos menos en primaria abre un debate central: cómo redistribuir docentes, aprovechar la infraestructura existente y reasignar recursos en un contexto de menor demanda.
Para Martín De Simone, uno de los autores del informe, la caída de la natalidad también presenta una oportunidad. “Sin aumentar el gasto total, es posible destinar más recursos por estudiante. Si esos recursos se orientan a intervenciones basadas en evidencia, los aprendizajes pueden mejorar de manera considerable”, sostuvo, aunque advirtió sobre el riesgo de que la inercia institucional haga perder esa ventana de oportunidad.
Menos alumnos y el rol docente
En la actualidad, el nivel primario argentino presenta un promedio de 16 alumnos por docente, una cifra intermedia en la región: supera a Uruguay (15) y al promedio de la OCDE (14), pero se ubica por debajo de México (24), Colombia (23), Ecuador (22) y Brasil (18).
Si las tendencias actuales se mantienen, para 2030 el ratio nacional podría descender a 12 alumnos por docente, aunque con fuertes diferencias entre jurisdicciones. En un escenario donde la cantidad de cargos docentes permanezca estable, las provincias con menor cantidad de estudiantes por maestro serían Catamarca, la Ciudad de Buenos Aires y La Pampa, con entre 7 y 8 alumnos por cargo docente.
En el otro extremo se ubicarían la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Misiones, con ratios estimados de entre 13 y 15 alumnos por docente, por encima del promedio nacional proyectado.
La caída de la matrícula impactará en todo el país. En Buenos Aires, por ejemplo, el promedio pasaría de 21 a 15 alumnos por docente; en Mendoza, de 18 a 13; y en Tierra del Fuego, de 14 a 9.
Caídas desiguales en el mapa nacional
La contracción de la matrícula primaria no será homogénea. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires liderará el descenso, con 510.433 alumnos menos, lo que representa una caída del 30,5%. Le seguirán la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 92.540 estudiantes menos (-34,0%), y Santa Fe, con una reducción de 87.770 alumnos (-24,5%).
Otras provincias mostrarán caídas más moderadas, aunque ninguna jurisdicción quedará al margen del proceso, que ya comienza a reflejarse en la organización escolar y en la planificación de recursos.
La situación de Entre Ríos
El informe destaca que Entre Ríos, junto con Catamarca y La Rioja, lidera actualmente la proporción de aulas pequeñas, con menos alumnos por sección que los grandes centros urbanos.
Aunque la tendencia a la baja también alcanzará a la provincia, su estructura actual presenta particularidades:
- Relación alumno/docente: mientras el promedio nacional es de 16, en Entre Ríos ya ronda los 12 alumnos por docente.
- Proyección 2030: si se mantienen los cargos actuales, la provincia podría llegar a 9 alumnos por docente, profundizando la configuración de aulas reducidas.
- Desaparición de aulas numerosas: las secciones con más de 25 estudiantes serían excepcionales, predominando cursos con menos de 20 alumnos.
El escenario plantea desafíos importantes, pero también oportunidades para repensar el sistema educativo, mejorar la calidad de los aprendizajes y redefinir el uso de los recursos en función de una realidad demográfica que ya es ineludible.