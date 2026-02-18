Pretemporada de Fórmula 1: Positivo día de ensayos para Franco Colapinto en Baréin
Franco Colapinto completó este miércoles en Baréin un buen programa de trabajo con apenas un inconveniente menor, bajó sus tiempos a medida que avanzaba la tanda y sumó datos para Alpine.
La escudería de Enstone programó para este miércoles que Pierre Gasly comenzara la jornada en la tanda matutina. Completó 61 giros sin ningún problema, marcó 1m35s898 y tuvo una sesión limpia, con simulación de carrera en largos stints. El francés se bajó del A526 después de las cuatro horas de la mañana y no volverá hasta el viernes, día exclusivo para él.
SUBITE A UNA VUELTA COMPLETA CON EL ALPINE DE COLAPINTO
De esta manera giró Franco, en la última semana de entrenamiento en Baréin.
A la tarde fue el momento del argentino. El comienzo del trabajo fue muy tranquilo por parte de Alpine con Colapinto. Finalmente, media hora después de que se habilitara la pista, el ex-Williams salió con sensores ubicados en el tren delantero de su auto con los que el equipo tomó datos. Fueron apenas diez minutos de test, sin marcar tiempos, parcializando dentro del programa buscado. Una vez en boxes nuevamente, tuvo que esperar que los mecánicos quitaran los sensores para volver a girar.
Pasada 1h55m, Colapinto logro bajar su tiempo en la 21ª vuelta completada, al marcar 1m35s475. La salida se completó en una tanda de ocho vueltas, en los que giró en ritmo de carrera entre 1m38s3 y 1m39s2 como rango. Después de ese stint apareció el único problema que experimentó el A526 en el día: sufrió la rotura de una branquia del cubre motor. Los mecánicos debieron cambiarlo, pero fue algo leve.
Franco volvió al trazado para otro stint de 12 giros con neumáticos medios y volvió a mejorar su marca: 1m35s361 en la vuelta 33. Tras una pasada por boxes, Colapinto volvió a realizar una docena de rondas, esta vez con el neumático experimental que puso Pirelli y que nadie sabe qué compuesto es, y en la vuelta 37 volvió a mejorar el tiempo con 1m35s254, para quedar noveno, a 1s785 de Oscar Piastri, el más veloz del día.
Colapinto terminó el día con 60 vueltas y Alpine sumó 121 con las 61 que había dado Gasly por la mañana, que equivalen a 654,852 kilómetros (poquito más de dos Grandes Premios).
Este jueves, el bonaerense volverá a subirse al A526 para el penúltimo día de pretemporada y participará en las dos sesiones, mientras que el viernes será íntegro para el francés.