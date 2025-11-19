Presupuesto Provincial 2026: La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto tras un extenso debate
La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este miércoles, durante la 18° sesión ordinaria del 146º Período Legislativo, el Presupuesto General para la Administración Provincial 2026, que obtuvo media sanción por unanimidad en general, luego de un debate prolongado entre los distintos bloques.
El miembro informante por el oficialismo, Bruno Sarubi, destacó la claridad del diseño presupuestario y subrayó que las partidas de educación, seguridad, salud y obras públicas presentan incrementos significativos, al remarcar que estas áreas “son pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad”.
También enfatizó la importancia de la planificación presupuestaria en contextos macroeconómicos adversos y valoró “el trabajo de intercambio virtuoso” entre bloques y funcionarios del Poder Ejecutivo.
En la votación en general, el proyecto fue acompañado por todos los bloques. Sin embargo, en la votación en particular, el bloque Unión por la Patria Más para ER y el diputado Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) se abstuvieron sobre los artículos 5° al 8°, referidos a autorizaciones de endeudamiento.
El diputado Juan José Bahillo justificó la abstención señalando que existen “remanentes de autorización vigentes que no se han utilizado”.
Por su parte, Andrea Zoff reconoció la relevancia del Presupuesto como herramienta de planificación, aunque marcó que “no quedan claras políticas para acompañar a sectores productivos”.
La presidenta del bloque, María Laura Stratta, valoró el diálogo en comisiones, pero consideró que el proyecto “tiene una mirada que peca de optimista respecto del futuro”.
Protección a mutuales municipales
La Cámara también dio media sanción al proyecto que ratifica el Decreto Nº 1402/25 GOB, el cual suspende por 180 días la afiliación obligatoria a mutuales u obras sociales municipales o comunales para personas alcanzadas por la reciente creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).
Los diputados Silvio Gallay y Yari Seyller coincidieron en que la medida evita un posible desfinanciamiento de las mutuales, hasta que se establezca una normativa de resguardo.
Nuevas restricciones a deudores alimentarios
Asimismo, obtuvo media sanción el proyecto de la diputada Lorena Arrozogaray, que amplía las restricciones para quienes integran el Registro de Deudores Alimentarios, prohibiéndoles el ingreso a espectáculos culturales y deportivos pagos.
Arrozogaray explicó que la iniciativa “no busca castigar”, sino “proteger a las infancias en su derecho a vestirse, comer e ir a la escuela”. La propuesta fue acompañada por unanimidad.
Homenajes
Durante el turno de homenajes:
- Fabián Rogel recordó el Plebiscito Nacional No Vinculante de 1984, destinado a conocer la postura ciudadana sobre el Tratado de Paz y Amistad con Chile.
- Silvina Deccó destacó el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (19 de noviembre).
- Débora Todoni homenajeó el Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre) y la gesta de Vuelta de Obligado, resaltando que la soberanía implica “el derecho de un pueblo a decidir libremente su destino”.