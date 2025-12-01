Presupuesto 2026 y designación de defensores públicos: semana clave en el Senado entrerriano
El Senado de Entre Ríos tendrá esta semana una agenda cargada, con el análisis del Presupuesto General de la Administración para el Ejercicio 2026, que ya cuenta con media sanción de Diputados, y con la realización de audiencias públicas para la designación de defensores públicos en distintas jurisdicciones de la provincia. Además, habrá reuniones de las comisiones de Legislación General y Asuntos Municipales.
Audiencias públicas para defensores públicos
Este martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos recibirá a los ocho postulantes enviados por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos de Defensores Públicos y Defensores Auxiliares, en el marco de lo establecido por el Artículo 103 Inciso 2 de la Constitución Provincial.
Las entrevistas se realizarán en el recinto de la Cámara de Senadores en dos turnos:
Mañana (9:30 a 10:30):
- 9 hs: Luciana Ruth Parravicini, Defensora Auxiliar – Villaguay.
- 9:30 hs: Ana Laura Pedemonte, Defensora Auxiliar – Diamante.
- 10 hs: María Laura Gallegos, Defensora Auxiliar – Federal.
- 10:30 hs: María Agostina Favotti, Defensora Pública – Diamante.
Tarde (16 a 17:30):
- 16 hs: Nadia Abril Otegui, Defensora Auxiliar – Villa Paranacito.
- 16:30 hs: Pablo Andrés Conti, Defensor Público Nº 2 – Paraná.
- 17 hs: María Natalia Smaldone, Defensora Pública – Victoria.
- 17:30 hs: Salvador Joaquín Olarte, Defensor Público – Rosario del Tala.
Legislación General: proyectos en agenda
También el martes, a las 12, sesionará la Comisión de Legislación General, que tratará tres iniciativas:
- Adhesión provincial a la Ley Olimpia Nº 27.736, referida a la prevención y sanción de la violencia digital, que modifica la Ley Nº 26.485.
- Creación de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en San José de Feliciano.
- Aceptación de la donación de un inmueble por parte de la UNER al Gobierno Provincial para destinarlo a un área del Ministerio de Salud.
Miércoles: análisis del Presupuesto 2026
El miércoles, desde las 9, se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda para avanzar con el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 y del expediente que propone condonar deudas de Impuesto Inmobiliario Provincial a inmuebles donados por particulares a municipios o comunas.
Se recibirán a funcionarios provinciales para exponer sobre las áreas incluidas en el cálculo de recursos y gastos:
- 9 hs: Daniel Blanzaco, ministro de Salud.
- 9:45 hs: Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano.
- 10:30 hs: Rubén Darío Schneider, ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
- 11:15 hs: Fabián Boleas, ministro de Hacienda y Finanzas.
Asuntos Municipales
Finalmente, a las 12:30 del miércoles, la Comisión de Asuntos Municipales analizará el Decreto 2025–2967, vinculado a la declaración de comunas de ex centros rurales de población. La reunión se llevará a cabo en la Sala de Comisiones.