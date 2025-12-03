Presupuesto 2026: ministros presentaron ejes de Salud, Desarrollo Humano, Planeamiento y Hacienda en el Senado entrerriano
La Cámara de Senadores de Entre Ríos continuó este martes con el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026, en un extenso plenario en el que expusieron los titulares de varias carteras provinciales. La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión, Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), acompañado de legisladores de todos los bloques.
Exposición del Ministerio de Salud
El primero en presentar fue el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, junto a su equipo técnico. El funcionario sostuvo que el objetivo central es ejecutar un “plan integral de salud fortaleciendo la atención primaria y la salud digital”, con énfasis en descomprimir los grandes hospitales, promover la telemedicina y jerarquizar el área de salud mental.
Blanzaco destacó avances en la red de emergencias, la renovación de ambulancias y las obras en hospitales de mayor complejidad. Los legisladores consultaron sobre la implementación de la telemedicina, la situación de los centros de salud municipales, la disponibilidad de profesionales, la caída de fondos nacionales y la compra de equipamiento e insumos.
Desarrollo Humano: prioridad en políticas alimentarias
Luego fue el turno de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, acompañada por miembros de su equipo. La titular de la cartera remarcó que “el área de alimentación es el rubro más importante del Ministerio”, junto con políticas de autonomía, asistencias, inclusión, área Mujer y desarrollo comunitario. También se respondieron consultas sobre programas específicos y la mesa de diálogo social.
Planeamiento: 286 obras activas y fuerte inversión vial
La tercera exposición estuvo a cargo del coordinador general del Ministerio de Planeamiento, Hernán Jacob, quien detalló la proyección de inversión real para 2026 y el avance de ejecutado en 2025. Informó que existen 286 obras en marcha en toda la provincia y que el 60% del presupuesto se destinará a obras viales, mientras que el resto se repartirá entre viviendas, cloacas, educación, salud, gas y edificios públicos. Los senadores solicitaron información específica por departamentos.
Hacienda: situación financiera crítica y prudencia en compromisos
El cierre del plenario estuvo a cargo del ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, quien subrayó que la provincia atraviesa “una situación financiera muy delicada”, afectada por una crisis de recursos y rigidez del gasto público. Indicó que será necesario actuar con prudencia en la toma de compromisos y profundizó en los lineamientos del proyecto, incluyendo recursos, gastos totales y aumentos destinados a políticas sociales.
Los senadores realizaron consultas sobre deuda pública, política salarial, situación de comunas, endeudamiento y distintos artículos de la iniciativa.
Dictamen sobre condonación de deudas municipales
Además, la Comisión firmó dictamen favorable a un proyecto proveniente de Diputados que propone condonar deudas del Impuesto Inmobiliario Provincial para inmuebles donados por privados a municipios o comunas destinados a desarrollo urbanístico, espacios verdes, vivienda, calles u oficinas públicas. La condonación incluye capital, intereses y multas acumuladas hasta la firma de la escritura traslativa de dominio.
Reunión de la Comisión de Asuntos Municipales
Más tarde, a las 12.30, se reunió la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por Rafael Cavagna, para analizar el Decreto 2967/2025, que declara Comunas a ex centros rurales de población.
Participaron los senadores Gustavo Vergara, Rubén Dal Molín, Marcelo Berthet, Nancy Miranda y Juan Pablo Cosso. También intervino como invitado el presidente comunal de Ingeniero Sajaroff, Jaime Vélez, quien aportó su visión sobre el proceso de cambio de categoría. Los legisladores resolvieron continuar el estudio de la iniciativa.