Presupuesto 2026: La Libertad Avanza impone la votación por capítulos en el Senado e ilusiona a Milei
La Libertad Avanza impuso este viernes su criterio junto a aliados para la votación del Presupuesto en el Senado, donde se estableció que los artículos se tratarán en la discusión en particular y no durante la sesión por el proyecto en general, para evitar abrir así el debate sobre el financiamiento docente y temas universitarios.
La decisión de cómo se votará el Presupuesto figura en el acta de labor parlamentaria que fue aprobada por 39 a 33 votos, ya que tres radicales y dos santacruceños rechazaron ese criterio porque se oponen al artículo 30 referido a los pisos de financiamiento de la educación.
Los radicales que votaron contra el oficialismo son Flavia Fama, Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, y los santacrueños José Carambia y Natalia Gadano.
Si bien el oficialismo impuso su postura, el peronismo rechazó este criterio al sostener que es inválido porque no obtuvieron los dos tercios de los votos.
En ese sentido, el jefe del interbloque peronista Popular, José Mayans, criticó con dureza a la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, al afirmar que la votación solo es “valida si tienen dos tercios para tratar hoy el presupuesto; están violentando la casa de las leyes”.
Señaló que Bullrich “se olvida o no conoce el reglamento, es inoperante como ministra de Seguridad y como jefa del bloque y ahora viene acá a embarrar la cancha”.
Sin responder a Mayans, Bullrich pidió votar las dos actas de labor parlamentaria: la del 16 de diciembre sobre la composición de las comisiones y la realizada este viernes donde se estableció la votación por capítulos.
Para el oficialismo era clave no votar por capítulo para no abrir una discusión sobre el artículo 30 que deroga la normativa que establece un piso del 6% del PBI para el financiamiento de la educación y un aumento gradual para la ciencia y técnica.