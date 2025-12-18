Presupuesto 2026: el Gobierno logró la aprobación general en Diputados, pero perdió el capítulo más sensible
En la primera semana de sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional no consiguió desplegar por completo su estrategia parlamentaria. Si bien obtuvo la aprobación en general del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados —con 132 votos a favor y 97 en contra—, sufrió un revés clave al perder la votación del capítulo más drástico del proyecto, al no garantizar los respaldos provinciales necesarios.
El traspié fue leído como un mensaje de los aliados frente a los intentos de tratamiento exprés de las reformas impulsadas por la Casa Rosada. Aun así, el oficialismo no descarta avanzar con la sanción parcial del Presupuesto en el Senado antes de fin de año. De manera sorpresiva y sobre el cierre de la sesión, además, se definieron los tres representantes de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN).
Entre los alineados con los gobernadores, los apoyos a La Libertad Avanza (LLA) para la votación en general provinieron de Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca, Santa Cruz y Misiones. El rechazo fue encabezado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal —integrado por Nicolás Massot y Miguel Pichetto—. Un dato llamativo se dio en el bloque País Federal (exlibertarios): Marcela Pagano votó en contra, mientras que Claudio Álvarez acompañó al oficialismo.
Antes de la votación general y ya pasada la medianoche, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA) anunció dos reformas: una que habilitaba al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como parte del acuerdo con el PRO, y otra que incorporaba un fondo especial de $21.347 millones para la “Jurisdicción 5 del Poder Judicial”. Ambas modificaciones se introdujeron en el capítulo 11, el más controvertido, ya que incluía el artículo 75, que eliminaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.
Sin embargo, al momento de votar ese capítulo —que además quitaba la movilidad de asignaciones familiares y modificaba el régimen de Zona Fría—, aliados provinciales cambiaron su posición. La neuquina Maureira, el salteño Bernardo Biella, el correntino Diógenes González, el puntano Claudio Álvarez y sectores del peronismo tucumano y catamarqueño se alinearon con Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas —que pasó de la abstención al rechazo— para derrotar al oficialismo por 123 votos a 117. Se sumaron dos abstenciones de la UCR (Cipolini y Agüero) y dos ausencias del MID.
Ya en la madrugada, Diputados trató otra de las iniciativas del Ejecutivo: la modificación del Régimen Penal Tributario, conocida como ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que eleva el umbral de punibilidad por evasión de $1,5 millones a $100 millones. Según el oficialismo, la norma “prioriza la intervención penal en los casos de evasión relevante” y obtuvo media sanción con 130 votos a favor y 107 en contra.
Definición de auditores y ruptura del recinto
Tras esa aprobación, el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, impulsó la designación de los tres auditores generales de la Nación: Mónica Almada (oficialismo), Juan Ignacio Forlón (peronismo) y Pamela Calletti (provincias). La moción desató el enojo del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien cuestionó el procedimiento por tratarse de sesiones extraordinarias: “Que quede bien claro que la falta de códigos y de respeto a los compromisos asumidos corren por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara”.
Ante ese escenario, Provincias Unidas se retiró del recinto, seguido por el PRO, la UCR y el Frente de Izquierda. Permanecieron provincialistas, peronistas y libertarios, que —pese a los cruces previos— aprobaron a mano alzada las designaciones para la AGN. Pasadas las 3 de la madrugada, los auditores juraron en la misma sesión.
Quedó sin tratamiento la iniciativa denominada Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que proponía penas de prisión para funcionarios que incrementen gastos sin recursos acreditados. Finalmente, la sesión se cayó por falta de quórum.
Otro episodio llamativo ocurrió cuando el diputado correntino Lisandro Almirón (LLA) defendió obras viales en su provincia, pero leyó por error el dictamen peronista. “No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen”, aclaró Germán Martínez, al precisar que las obras estaban incluidas en un anexo presentado por diputados de Chaco y Corrientes.
Presupuesto 2026: proyecciones y ejes centrales
El proyecto prevé para 2026 un crecimiento del PBI del 5,4%, inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre, con la meta de un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la recaudación crecería 0,47% del PIB, con mayor presión en Combustibles e Impuesto a las Ganancias y menor en Bienes Personales. Las transferencias corrientes a provincias aumentarían 31,1%, mientras que las empresas públicas recibirían $4,4 billones.
El Impuesto a las Ganancias aportaría $16,5 billones (suba real del 12,8%); el IVA, $32,9 billones (crecimiento real del 8%); y Débitos y Créditos Bancarios, $16,4 billones (+10% real). Además, se prorroga hasta 2045 la exención impositiva a energías renovables.
Entre los artículos más cuestionados figuraron el 69, que reduce el alcance territorial de la Zona Fría, y el 70, que elimina la movilidad de las asignaciones familiares, incluida la AUH, dejándolas sujetas a decisiones del Ejecutivo. El artículo 75 derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, insistidas por dos tercios del Congreso. Para las universidades nacionales, el Presupuesto asigna $4,8 billones, monto que el Consejo Interuniversitario Nacional calificó como insuficiente. También se congela el bono de $70.000 para jubilados dispuesto en 2023, aunque se proyecta un incremento real del 5,7% en las jubilaciones.