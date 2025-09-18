Presupuesto 2026 contradictorio: prevé que las importaciones superen a las exportaciones en los próximos años
La política de apertura a las importaciones, incluyendo la creciente presencia del e-commerce, va a continuar. Es para tomarlo en cuenta para las empresas de ramas sustitutivas de importaciones. Así, se espera que las exportaciones crezcan menos que las importaciones, lo cual es consistente con un tipo de cambio real que no se espera que gane competitividad, de acuerdo al contenido del Presupuesto 2026 presentado el lunes por Javier Milei.
El proyecto de Presupuesto 2026 prevé que este año que el déficit comercial – exportaciones menos importaciones – alcance los U$S 2.447 millones, en 2026 se eleve a U$S 5.751 millones, en 2027 disminuya a U$S 3.707 millones y en 2028 vuelva a subir a U$S 6.961 millones.
“Las cantidades exportadas de bienes y servicios se estiman con un incremento de 10,6% en 2026, manteniendo una trayectoria de crecimiento en 2027-2028, mientras que el volumen importado también continúa en alza, impulsado por la expansión económica”, dice el Mensaje que acompaña al Proyecto.
Por otro lado, especifica “que el Tipo de Cambio Nominal (TCN) llegue a $ 1.423 en diciembre de 2026 (+7,4%) y que el IPC desacelere a un 10,1% interanual en el mismo período. En adelante, se estima que el TCN siga acompañando la reducción de la inflación, que se estima en un 3,7% interanual para diciembre de 2028”.
Para fin de diciembre 2028- de aquí a 3 años y 3 meses, el Proyecto estima un dólar de $ 1.488, casi el mismo valor de hoy.
Si a los déficits de todos esos años se agregan los pagos de servicios y de los intereses de la deuda, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos – que ya está en terreno negativo- crecería obligando al Gobierno a cubrirlo con más endeudamiento, algo incierto dado los altos niveles de vencimientos de deuda, entre otros con los organismos financieros internacionales que yan rondan los U$S 100.000 millones
La Consultora Abeceb señala que “se espera que el déficit de cuenta comercial siga aumentando. Esto en principio está reafirmando que la política de apertura a las importaciones, incluyendo la creciente presencia del e-commerce, va a continuar. Es para tomarlo en cuenta para las empresas de ramas sustitutivas de importaciones. Como se espera que las exportaciones crezcan menos que las importaciones, esto es consistente con un tipo de cambio real que no se espera que gane competitividad”.
Abeceb agrega que “el déficit comercial mayor es también consistente con la expansión de la economía que se espera. No está claro, de cualquier forma, cómo se financiará el déficit de cuenta corriente resultante, ya que en el Staff Paper del FMI figuraba un saldo comercial mayor y un déficit de cuenta corriente menor”.
El especialista Marcelo Elizondo abre varios interrogantes. “La prospectiva a 2027/2029 es un ejercicio que es muy difícil hacer. Depende de las condiciones cambiarias -inciertas en Argentina-, de la propia situación macro de Argentina -en condiciones normales es más fácil concretar negocios externos, en situaciones de inestabilidad es más complejo-, de supuestos que deben concretarse. Para que se dé el crecimiento esperado se necesita que se concreten los proyectos anunciados en materia energética y minera; y del estado del mundo, muy inestable por razones geopolíticas”, advirtió.
En tanto, para CEPA (Centro de Economía Política Argentina) el déficit comercial de este año sería mayor. “Las proyecciones de exportación para 2025 están sobrestimadas. Hasta julio de 2025 el promedio de exportación mensual es de U$S 6.781 millones. Pero debería alcanzar U$S 11.169 millones mensuales en los cinco meses restantes. Y las estimaciones para 2026 son récord: U$S 112.695 millones. Si se compara lo previsto para 2026 con una estimación para 2025 en base al promedio de los primeros 7 meses, la variación alcanza 18,7% de incremento”.