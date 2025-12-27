Presupuesto 2026: algunas claves para entender lo que se aprobó
El Congreso de la Nación convirtió en ley este viernes el Presupuesto 2026, el primero correspondiente a la gestión del presidente Javier Milei, tras una extensa sesión en el Senado que concluyó con 46 votos afirmativos y 25 negativos. La norma fija el rumbo económico y fiscal del próximo año y se complementa con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal.
Proyecciones económicas para 2026
Entre los ejes centrales del Presupuesto aprobado se destacan las estimaciones macroeconómicas oficiales para el año próximo:
- Inflación: se proyecta una suba de precios del 10,1% anual.
- Dólar oficial: el tipo de cambio se estima en $1.423 para diciembre de 2026, un valor por debajo de las cotizaciones actuales del mercado mayorista.
- Crecimiento económico: el Gobierno prevé un aumento del 5% del PBI.
- Exportaciones: se calcula un crecimiento del 10,6% interanual.
Regla fiscal y superávit
El oficialismo celebró la aprobación del Presupuesto como un nuevo paso en la política de déficit cero, al sostener como principio innegociable el equilibrio fiscal, incluso tras el rechazo de un capítulo durante el tratamiento en Diputados.
En ese marco, el proyecto contempla:
- Superávit primario del 1,5% del PBI.
- Superávit financiero estimado en 0,2% del PBI.
Además, se autorizó al Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, a realizar operaciones de administración de deuda, como canjes y reestructuraciones, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos sin requerir aval legislativo para cada operación puntual. El Ejecutivo también conserva la facultad de redistribuir partidas dentro del gasto total aprobado para atender contingencias.
Educación y universidades
Uno de los puntos más controvertidos fue el Capítulo II, especialmente el artículo 30, que habilita la suspensión transitoria de metas de inversión mínima obligatoria en Educación, Ciencia y Tecnología, priorizando el equilibrio fiscal. Este apartado concentró fuertes críticas de la oposición y mantuvo en suspenso la votación hasta último momento.
Para el sistema universitario nacional se asignaron $4,8 billones. Si bien el Gobierno intentó derogar la Ley de Financiamiento Universitario, esa iniciativa no prosperó en Diputados. Ante ese escenario, el Presidente anticipó que el gasto será compensado mediante la reasignación de otras partidas.
Seguridad social y jubilaciones
El Presupuesto mantiene la fórmula de movilidad jubilatoria vigente, ajustada por inflación. En paralelo, prevé:
- Una caída real en las pensiones por discapacidad.
- Congelamiento de determinados bonos extraordinarios.
No obstante, el conjunto de las prestaciones sociales tendría un incremento real del 5,7%, impulsado por la desaceleración inflacionaria proyectada.
Ley de Inocencia Fiscal
Junto con el Presupuesto, el Senado aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, que introduce modificaciones tributarias, reduce los plazos de prescripción de los delitos de evasión y establece el principio de presunción de inocencia del contribuyente frente al fisco, uno de los pilares discursivos del Gobierno.