Presunta retención de aportes en la AFA: ‘Chiqui’ Tapia presentó escrito y aseguró “cumplimos con lo que quería el juez”
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presentó un escrito y no respondió preguntas al ser indagado este jueves en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por $ 19.000 millones. “Cumplimos con lo que quería el juez”, afirmó al retirarse de los tribunales.
En medio del tumulto de la guardia periodística ubicada en la Avenida de los Inmigrantes 1950, además, acotó: “y nos vamos a poner a trabajar con España porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”.
El dirigente llegó a la sede de la Justicia en lo Penal Económico a bordo de una camioneta blanca. Saludó a la prensa, pidió que no se agolparan y se dirigió al segundo piso del edificio. Allí lo aguardaba el juez Diego Amarante. Según indicaron fuentes judiciales, la audiencia se desarrolló en un clima de absoluta cordialidad.
Tras la indagatoria, Tapia publicó un mensaje en la red social X. El dirigente aseguró que la institución actuó “dentro del marco de la legalidad” e hizo uso de “derechos reconocidos por el Estado”. Explicó que presentaron todas las declaraciones y pagos tributarios “sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”.
Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reafirmar la postura institucional de la Casa Madre. La institución ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado.
— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 12, 2026
Frente a la “difusión de información distorsionada”, el presidente puso a la entidad a disposición de la Justicia. Remarcó que los pagos se realizaron “con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas”. Ratificó al abogado Luis Charró como único representante legal en el expediente. Destacó su enfoque en el trabajo para los clubes y la preparación nacional para “la Finalissima y el Mundial”.
A continuación, la AFA publicó un texto oficial. La institución ratificó que: “No solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado”. El escrito precisó que presentaron todas las declaraciones juradas y detalló que los montos retenidos “en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia”.
#Institucional La AFA reafirma la legalidad de sus actos y su compromiso institucional
https://t.co/WFBs8F607l pic.twitter.com/Gxft5I9bDy
— AFA (@afa) March 12, 2026
La asociación apuntó contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), querellante en la causa. El comunicado acusó al organismo de promover la denuncia y de omitir la información al juez de que la norma estatal sobre los plazos de pago “es vigente y aplicable”. La AFA definió esta acción como el punto inicial del “irreparable perjuicio que provoca la campaña de desprestigio a la institución”.
La entidad remarcó que la denunciante aceptó la totalidad de los pagos y planes de deuda con la sola aplicación de intereses resarcitorios y “sin aplicar sanción punitiva alguna”. Por este motivo, le solicitaron al magistrado “la pronta conclusión de esta causa que en rigor, nunca debió haber sido promovida”.
Su indagatoria cerró la ronda de declaraciones ordenada en la investigación y Amarante quedará en condiciones de resolver las situaciones procesales de todos los acusados integrantes de la comisión directiva de la Asociación, entre ellos Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.