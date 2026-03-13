Presentaron un pedido de informe por el viaje presidencial a España: “Milei está viajando a un evento privado, ¿lo hace con recursos públicos?”
El diputado Agustín Rossi informó que presentaron un pedido de informe sobre el viaje que el presidente realiza este fin de semana a la capital española para participar del “Madrid Economic Forum”. “Milei está viajando a un evento privado, ¿lo hace con recursos públicos? ¿Qué va a hacer Milei a Madrid?”, se preguntó.
En ese línea, el santafesino sostuvo que: “Mientras en Argentina siguen los despidos, el cierre de empresas y para la mayoría de las familias es cada vez más difícil llegar a fin de mes”, en los últimos días se enteraron que “quienes decían ser austeros y cuidar los recursos del Estado viajan al exterior en misiones oficiales llevando familiares o contratan vuelos privados para escapadas de fin de semana”.
Milei está viajando a un evento privado, ¿lo hace con recursos públicos? ¿Qué va a hacer Milei a Madrid?
El presidente se ausentará del país entre la medianoche de hoy y el domingo 15 para viajar a Madrid y participar del “Madrid Economic Forum”.
Mientras en Argentina siguen… pic.twitter.com/dwWijOjyUc
— Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) March 12, 2026
En este contexto, señaló que : “Cuando se trata de misiones presidenciales en el exterior; despliegue de dispositivos de seguridad del Estado y participación en eventos organizados por entidades privadas, el deber de informar adquiere una relevancia aún mayor”.