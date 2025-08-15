Presentaron “Un delgado filo”, de Graciela Chisty, en la Feria del Libro Paraná Lee
La Editorial Municipal de Paraná y la Editorial Camalote unieron esfuerzos para publicar “Un delgado filo”, obra de la poeta paranaense Graciela Chisty. El libro inaugura la colección “Un fresco abrazo”, que busca promover la producción literaria local y reunir la obra completa de autores y autoras de la ciudad.
La presentación se realizó en la apertura de la 13ª Feria del Libro Paraná Lee, evento que se consolida como un hito cultural gracias al impulso del Estado municipal, el trabajo de editoriales independientes y el apoyo de la comunidad.
“Es una obra maravillosa, por lo que es el libro y por lo que ella ha escrito. Es un orgullo para la Editorial Municipal presentar esta coedición junto a Camalote y más aún hacerlo en el marco de la Feria, porque el objetivo es promocionar la lectura y la actividad de los autores”, destacó Marcela Pautaso, coordinadora de la Editorial Municipal.
Por su parte, Chisty agradeció el acompañamiento recibido para concretar el primer volumen: “Este libro es una verdadera joya, porque está muy bien hecho: es todo lo que podía pensar y pedir. Empecé a buscar mis archivos y material que no había visto nadie. Estoy muy contenta”.
En tanto, Ferny Kosiak, de la Editorial Camalote, valoró la trayectoria de la autora: “La obra de Graciela viene creciendo desde los 80; tuvo un gran período de silencio y volvió a publicar en las últimas décadas. Es una idea que compartimos con Marcela: reunir obras completas de autores y autoras de la ciudad, y la intención es continuar con otros escritores”.