Presentaron resultados del programa de Buenas Prácticas Lecheras en Entre Ríos
Con el Mirador TEC de Paraná como escenario, este viernes se presentaron los resultados del primer tramo del programa entrerriano de Buenas Prácticas Lecheras (BPL), una iniciativa que apunta a mejorar la calidad de la producción y fortalecer la organización de los tambos de la provincia.
Durante la actividad, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, destacó el alcance del plan y señaló: “Las buenas prácticas surgen por un requerimiento del consumidor que pide alimentarse con productos que le garanticen calidad e inocuidad; y en el campo ayudan muchísimo a organizar, ordenar y simplificar las tareas del tambo”. El funcionario precisó que 50 establecimientos ya se encuentran adheridos al programa, que cuenta con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organizaciones de productores y entidades de extensión y transferencia tecnológica como el INTA.
En ese marco, Bernaudo valoró el trabajo conjunto entre distintos sectores y expresó: “Agradecemos la participación de todos y especialmente al CFI y la UNER por la confianza y el entusiasmo que mostraron en este proyecto. El diseño del mismo fue posible gracias a la participación de distintos actores, con el objetivo central de mejorar la situación del productor lechero. Asimismo, la mejora en la productividad y calidad de la leche entrerriana va a ir de la mano de un crecimiento de la cadena productiva lechera, desde el tambo a la industria”.
El ministro también subrayó la relevancia del número de establecimientos alcanzados en esta etapa inicial. “Estos primeros 50 tambos alcanzados por el programa BPL no son un número menor: son entre el 7 y 8% de los tambos de Entre Ríos; y los mismos a su vez están inscriptos en el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea). Esta cadena de mejoras se logra a través de medidas prácticas y sencillas, pero que tienen un alto impacto”, explicó.
Durante la presentación se detalló que los 50 tambos participantes fueron visitados por auditores, quienes realizaron diagnósticos individuales y generales con el objetivo de definir planes de mejora específicos para cada establecimiento.
Por su parte, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER, Gabriel Gentiletti, destacó el trabajo articulado entre instituciones y afirmó: “Desde la universidad, consideramos que se conformó un grupo virtuoso, donde interactúa el Gobierno provincial, el sector lácteo y el ecosistema educativo científico-tecnológico. A lo largo de la jornada de hoy veremos reflejados los frutos de esta interacción, y nos comprometemos a continuar participando activamente de este programa”.
En tanto, el director provincial de Producción Animal, Martín Sieber, recordó el origen del programa y explicó: “Cuando iniciamos la gestión en diciembre de 2023, concordamos con Horacio Jaureguiberry en la necesidad de pensar un programa de Buenas Prácticas Lecheras. Afortunadamente, pudimos contar con el apoyo de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) a través de un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo. Comenzamos con un plan piloto en el departamento Colón, con un grupo de cuatro tambos, el cual nos alcanzó para demostrar el potencial transformador de la realidad de este programa”.
De la actividad participaron además el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc-Ho; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; Matías Ginsberg y Javier Estapé, del CFI; la directora del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), Karina Meier; y la coordinadora del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande (UEP), Liliana Lukasch. También estuvieron presentes el rector de la UNER, Andrés Sabella; el director del Centro Regional Entre Ríos del INTA, Jorge Gvozdenovich; y el coordinador de la Unidad Operadora Provincial del CFI, Guillermo Gorskin.