Presentaron los Encuentros Entrerrianos de Arte y la agenda cultural itinerante para 2026
En una nueva reunión del Consejo Provincial de Cultura, el Gobierno provincial presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y las propuestas itinerantes que se desarrollarán durante este año. Del encuentro participaron más de 50 funcionarios, gestores y trabajadores culturales de distintas localidades de Entre Ríos.
Durante la actividad estuvo presente el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien destacó la articulación entre el Estado y las áreas culturales de los municipios. “Valoramos el trabajo conjunto para seguir construyendo una cultura entrerriana descentralizada, con identidad y acceso de la ciudadanía a los bienes culturales de la provincia”, expresó.
Por su parte, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, brindó detalles sobre los Encuentros Entrerrianos de Arte, que durante 2025 reunieron a más de 250 artistas de toda la provincia.
Según informó el funcionario, las próximas ediciones se realizarán en distintas localidades entrerrianas, con actividades específicas para cada disciplina: Maciá será sede de Muralismo, La Paz de Artes Visuales, Gualeguay de Teatro, Gualeguaychú de Música y Paraná de Danza.
“Son espacios de encuentro, capacitación y construcción verdaderamente federal, organizados en conjunto con cada localidad que es sede”, explicó Stoppello.
Participación de municipios
Desde los gobiernos locales también destacaron la importancia del Consejo Provincial de Cultura como espacio de intercambio y coordinación.
La directora de Cultura de Federación, Claudia Quirós, señaló que el organismo, integrado por las áreas culturales de los municipios entrerrianos, constituye un ámbito necesario para compartir propuestas y conocer la realidad cultural de cada región.
En la misma línea, la directora de Cultura de Victoria, Fabiana Manasalli, afirmó: “Hemos tenido siempre una grata respuesta desde la Secretaría de Cultura y consideramos muy importantes estas reuniones”.
Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo de la Comuna Laguna del Pescado, Marcelo Soccetti, remarcó la relevancia de estos espacios para localidades pequeñas: “Para una localidad tan chica es una gran experiencia participar de este espacio”.
Una propuesta para fortalecer la cultura entrerriana
Los Encuentros Entrerrianos de Arte tienen como objetivo generar vínculos entre artistas y comunidades, promover instancias de formación en el territorio y visibilizar la diversidad cultural de la provincia.
La iniciativa forma parte de la política cultural impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, orientada a federalizar la actividad cultural mediante programas itinerantes en todo el territorio entrerriano y consolidar a estos encuentros como uno de los ejes centrales de esa estrategia.
Desde la Secretaría de Cultura adelantaron que en las próximas semanas se lanzarán las convocatorias para participar de las distintas disciplinas.