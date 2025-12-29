Presentaron la Ruta del Arroz, Vino y Yatay: una nueva propuesta turística que integra producción, identidad y naturaleza en Entre Ríos
La Ruta del Arroz, Vino y Yatay fue presentada oficialmente este lunes como una nueva alternativa turística del verano entrerriano, con el objetivo de diversificar y enriquecer la oferta provincial. La iniciativa es impulsada por los municipios de San Salvador y Ubajay, con el acompañamiento del Parque Nacional El Palmar, y se integra a la estrategia de desarrollo de la microrregión Tierra de Palmares.
El lanzamiento tuvo lugar en Aurora del Palmar y contó con una conferencia de prensa y un recorrido inaugural, acompañados por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos. Participaron el secretario de Turismo provincial, Jorge Satto, autoridades locales, referentes institucionales y prestadores de servicios turísticos.
El circuito propuesto articula turismo y producción, integrando a San Salvador, Ubajay y el Parque Nacional El Palmar, y pone en valor la identidad arrocera, la impronta forestal y ferroviaria, el enoturismo emergente y el yatay como símbolo del paisaje y la gastronomía regional. La propuesta incluye visitas a establecimientos productivos, museos locales, viñedos y áreas naturales, fortaleciendo el turismo rural y productivo en el inicio de la temporada estival.
Durante la presentación, Jorge Satto expresó su satisfacción por la concreción de la iniciativa y destacó que “la gran satisfacción es que una ruta de estas características surja a partir del trabajo de dos municipios pequeños como San Salvador y Ubajay, dentro de una región clave como Tierra de Palmares”. En ese marco, subrayó que se trata de “un esquema de colaboración que se viene promoviendo en Entre Ríos desde el concepto de microrregión turística”.
El funcionario también remarcó la articulación entre turismo y producción, la vinculación público-privada y la diversidad de actores involucrados, señalando que “todo esto es síntesis de un trabajo cultural que se viene construyendo en el turismo de la provincia”.
La jornada incluyó además una degustación de productos regionales y un encuentro con prestadores de servicios interesados en sumarse a la ruta, con el objetivo de fortalecer el entramado local y ampliar las oportunidades de desarrollo para la microrregión Tierra de Palmares.
Del acto participaron la intendenta de Ubajay, Verónica Luxen; la viceintendenta de San Salvador, Daniela Casse; el responsable de Turismo y Cultura de San Salvador, Manuel Abancini; el director de Turismo de Ubajay, Lisandro Giménez; el intendente del Parque Nacional El Palmar, Facundo Alcalde; y, en representación de la microrregión Tierra de Palmares, el director de Turismo de Villa Elisa, Alejo Taffarel.