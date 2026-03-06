Presentaron la carrera Atardecer Villa Urquiza 2026 para promover el deporte y el turismo
La propuesta de trail running se realizará el 14 de marzo en Villa Urquiza, con recorridos por barrancas y senderos de la costa del río Paraná. La iniciativa busca promover la actividad deportiva, el turismo y la concientización sobre el cuidado del ambiente.
La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, presentó este viernes la carrera Atardecer Villa Urquiza 2026, una propuesta que invita a recorrer paisajes característicos de la costa entrerriana y que se enmarca en el impulso a eventos deportivos vinculados con la naturaleza.
La competencia se desarrollará el sábado 14 de marzo desde las 17.30, con largada en la playa municipal de Villa Urquiza, en la zona del anfiteatro. Desde allí, los corredores recorrerán senderos naturales que atraviesan barrancas, sectores de vegetación y miradores con vistas al río Paraná.
Durante la presentación, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó el crecimiento de este tipo de propuestas dentro del calendario deportivo provincial y su capacidad para convocar a participantes de diferentes edades y niveles de experiencia.
“Este tipo de eventos permite poner en valor los espacios naturales de la provincia y promover hábitos saludables, al tiempo que generan movimiento deportivo y turístico en distintas localidades entrerrianas”, señaló el funcionario.
En ese marco, también resaltó el trabajo articulado con otras áreas del Gobierno provincial, como la Secretaría de Ambiente, para impulsar actividades deportivas que promuevan el cuidado y la preservación de los entornos naturales.
Por su parte, la directora de Costa Río Paraná, Lucrecia Castro, indicó que la carrera contará con tres distancias: 7, 15 y 25 kilómetros. Los circuitos fueron diseñados para aprovechar el paisaje característico de Villa Urquiza, combinando tramos de barrancas, senderos naturales y vistas abiertas hacia el río Paraná, especialmente en el horario del atardecer que da nombre a la competencia.
La prueba ya cuenta con cerca de 500 corredores inscriptos provenientes de distintos puntos del país, entre ellos Goya, Rosario, Concepción del Uruguay, Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, lo que refleja el creciente interés por este tipo de competencias en la región.