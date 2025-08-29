Presentaron en Paraná la tercera edición del “Manual ABC de Comunicación Política”
El auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER en Paraná fue sede este miércoles de la presentación de la tercera edición del “Manual de Marketing y Comunicación Política: Acciones para una Buena Comunicación en campañas electorales”, editado por la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung.
El coautor y coordinador general de la obra, Carlos Fara, disertó sobre los ejes centrales del manual y reflexionó sobre los desafíos actuales de la comunicación política. “La tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de adaptación, y las redes sociales no son lo mismo que hace diez años. Esto exige una actualización constante”, explicó.
Santiago Halle, jefe de Gabinete, señaló que el manual es útil “para repensar la comunicación en un tiempo en el que todo ha cambiado y las personas también; debemos adaptarnos continuamente a nuevas formas de comunicación”.
Desde ACEP Entre Ríos, su director destacó la participación de 20 autores, consultores y analistas políticos de Argentina en la obra y subrayó que el manual “contribuye a mejorar nuestra comunicación y ser más eficaces en la comunicación política”.
Silvina Frana, directora de ACEP Santa Fe, agregó: “Venimos desarrollando desde hace años tareas de encuentro, reflexión y capacitación. Este manual representa una oportunidad para conocer y entender los cambios constantes en la comunicación política”.
El acto contó con la presencia de la intendenta Rosario Romero, el viceintendente David Cáceres y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER), Sebastián Pérez.