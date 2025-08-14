Presentaron en Paraná la primera edición de “Seguí de Fiesta” por los 118 años de la ciudad
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos anunció su acompañamiento a la difusión de las fiestas populares de la provincia y, en ese marco, este miércoles se presentó en el Museo Casa de Gobierno de Paraná la primera edición de “Seguí de Fiesta”.
El evento, organizado por el municipio de Seguí, celebrará los 118 años de la localidad y se realizará el 6 y 7 de septiembre en el Predio Ex Ferrocarril, con entrada libre y gratuita y una amplia grilla cultural que incluirá espectáculos artísticos, gastronomía y actividades para toda la familia.
La presentación oficial contó con la participación de la directora General de Programas y Promoción Cultural, Natalia Prado, quien afirmó: “Acompañamos las iniciativas de cada municipio en eventos que muestran la identidad local y brindan un espacio a los artistas, emprendedores y artesanos para que puedan visibilizar su trabajo”.
El intendente de Seguí, Edgardo Muller, resaltó la importancia de la propuesta: “Es una oportunidad para difundir el enorme potencial que tiene nuestra gente, nuestras empresas, comercios, emprendedores y todos los que hacemos de nuestra ciudad una bella localidad pujante y en crecimiento”.
También participaron la secretaria de Gobierno de Seguí, María Isabel Vega, y el director de Cultura, Carlos Santos.
La jornada concluyó con música en vivo y una degustación de platos elaborados con carne de cerdo, producto estrella del concurso gastronómico que formará parte central de la celebración.