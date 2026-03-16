Presentaron en Paraná la etapa final de la Copa Federal Regional Amateur de fútbol femenino
La Copa Federal Regional Amateur de fútbol femenino, que reúne a más de 120 clubes de todo el país, definirá a su campeón el 21 y 22 de marzo en el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol, en un torneo que refleja el crecimiento del fútbol femenino en el interior argentino.
La presentación oficial de la etapa final del certamen se realizó en la Sala Mayo de Paraná, con la participación de autoridades deportivas provinciales y dirigentes del fútbol regional y nacional.
La actividad contó con la presencia del secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; la presidenta del fútbol femenino del Consejo Federal de AFA, Paola Soto; el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol y delegado de la Región Litoral Sur del Consejo Federal, Alejandro Schneider; y el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, quienes acompañaron el lanzamiento de la instancia decisiva del torneo.
Durante el acto, Uranga destacó el crecimiento que viene experimentando el fútbol femenino en todo el país y valoró especialmente la participación del club Santa María de Oro de Concordia, que representará a Entre Ríos en la etapa final del certamen.
“Es una gran satisfacción que un club entrerriano esté en esta etapa del torneo, porque refleja el trabajo que vienen realizando las instituciones y las jugadoras en nuestra provincia”, expresó el funcionario.
La instancia final de la competencia se disputará el 21 y 22 de marzo, cuando se jueguen las semifinales y la final en el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol. En esta edición, el certamen reunió a 122 clubes de distintos puntos del país.
En semifinales, Santa María de Oro de Concordia enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que la otra llave será protagonizada por Independiente Rivadavia de Mendoza y Juventud Unida de Tandil. Los ganadores de ambos encuentros disputarán la final del torneo.
De la presentación también participaron el secretario del Departamento Femenino del Consejo Federal, Claudio Yópolo; el coordinador del Departamento Femenino del Consejo Federal, David Forconi; la presidenta del Secretariado Femenino de la Liga Santafesina de Fútbol, Viviana Serudio; el presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, Nelson Casis; el presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña y secretario de la Federación Entrerriana de Fútbol, Alejandro Azzad; el subsecretario de Deportes de Paraná, Juan Arbitelli; y la concejal de Paraná, Fernanda Facello, entre otras autoridades.