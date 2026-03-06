Presentaron en Paraná la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura
La Municipalidad de Paraná acompañó la presentación de la Bandera de la Memoria, una obra colectiva que fue exhibida en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y que estuvo a cargo de Bordadoras de Memorias y La Solapa, con la participación de personal de la Sastrería Municipal. La intervención contiene los nombres bordados de 317 víctimas de la dictadura cívico-militar de 1976, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar.
La obra podrá visitarse en el Centro Cultural Juan L. Ortiz antes de ser utilizada en la marcha del 24 de marzo, donde se recordarán los 50 años de la dictadura cívico-militar.
El coordinador del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Ferny Kosiak, señaló: “La Solapa pidió el apoyo de la Sastrería Teatral Municipal para confeccionar la bandera. Les solicitamos que el trabajo no quede en lo efímero de la marcha, sino que quede expuesta”. La bandera puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 22, y los sábados de 8 a 15.
Por su parte, Rosario Badano, integrante de la Asociación La Solapa, explicó el origen de la iniciativa: “Con motivo de los 50 años del Golpe militar se ha propuesto bordar todos los nombres de las víctimas, para que vayan con nosotros marchando el 24 de marzo. Fueron 70 las mujeres que bordaron y 3 varones”, manifestó.
Del acto también participaron el secretario de Cultura, Educación y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani; la diputada nacional Blanca Osuna; y el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, Daniel Richar.