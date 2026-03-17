Presentaron en Nogoyá anteproyectos de obras viales para mejorar la conectividad del departamento
Se llevará a cabo la construcción de una nueva avenida circunvalar para la ciudad de Nogoyá, además de un puente de 80 metros sobre el arroyo Del Sauce en la ruta provincial N° 43. Estas obras tienen como objetivo mejorar la conectividad, la seguridad vial y fomentar el desarrollo productivo de la región.
En el marco de una consulta pública realizada en Nogoyá, profesionales de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) presentaron los anteproyectos de obras viales destinadas a optimizar la conectividad y fortalecer el desarrollo del departamento. Estas iniciativas forman parte de un conjunto de proyectos que se gestionan para su financiamiento ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Durante la presentación, se expusieron los detalles técnicos del anteproyecto que incluye la construcción de un puente de hormigón de 80 metros sobre el arroyo El Sauce, junto con obras complementarias y el mejoramiento de la calzada de ripio de la ruta provincial N° 43.
Asimismo, se presentó el anteproyecto para la construcción de la avenida circunvalar de Nogoyá, un corredor clave para la circulación vehicular y la vinculación con rutas estratégicas.
La vicegobernadora Alicia Aluani agradeció la presencia de los vecinos, quienes participan activamente en estas obras que, según afirmó, “van a traer desarrollo para Nogoyá y la zona, y que forman parte de la reactivación de la obra pública emprendida por esta gestión”. Además, destacó la importancia de la consulta pública como una instancia fundamental y transparente para que los ciudadanos se informen sobre las obras que beneficiarán a productores, docentes y trabajadores que transitan por esos lugares.
Por su parte, el senador departamental Rafael Cavagna enfatizó que “la provincia de Entre Ríos sigue priorizando la obra pública con proyectos de diferentes financiamientos”. Resaltó que el proceso de consulta pública en Nogoyá es vital para obras trascendentales para la provincia y la región, mencionando que “la construcción de un puente sobre arroyo Del Sauce en la ruta provincial 43 es sumamente importante para la cuenca lechera del departamento”. Al concluir, Cavagna subrayó que “la reactivación de la obra pública y la generación de instancias como estas audiencias garantizan la participación ciudadana y un gobierno abierto”.
De concretarse el financiamiento, estas intervenciones tendrían un impacto significativo en el desarrollo económico regional. La ruta provincial N° 43 es un corredor fundamental para el traslado de materias primas vinculadas a la producción láctea, cerealera y ganadera.
Además, la avenida circunvalar se considera un punto neurálgico en la red vial, ya que conectará la ruta nacional N° 12, a través de la ruta provincial N° 26, con la ciudad de Victoria y, desde allí, mediante la ruta nacional N° 174, con el puente que enlaza con el puerto de Rosario.