Presentaron en Concordia la primera Feria Provincial del Libro
Del 4 al 6 de septiembre, Concordia será sede de la 1° Feria Provincial del Libro, organizada por el Gobierno de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Concordia, en el Centro de Convenciones. El evento contará con 60 stands editoriales, más de 50 actividades especiales, programación destinada a escuelas, además de talleres, disertaciones y espectáculos, con entrada libre y gratuita.
El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó que se trata de un hito político y cultural: “Es una decisión política enorme del gobernador Rogelio Frigerio de anclar la política pública de Estado en dos ejes que van de la mano, que son la educación y la cultura. No hay una sin la otra”.
Sobre el significado del evento, agregó: “La primera Feria del Libro provincial tiene que ver con elevar la política pública, generar alcance y sentido, fomentar que el sector privado también genere riquezas, y que el Estado sea árbitro y garante”.
El intendente de Concordia, Francisco Azcué, remarcó: “Es un honor que Concordia sea sede. La educación y la cultura son pilares de nuestra gestión porque permiten crecer sin depender eternamente del Estado. Esta feria es una oportunidad para que la comunidad se eleve, tenga una mirada crítica y se apropie de un espacio que le pertenece”.
Por su parte, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, subrayó que el foco estará en “las letras y la cultura entrerriana, con una apertura hacia la región, con el objetivo de fomentar el acceso a la lectura y visibilizar a editoriales y autores de la provincia”.
El subsecretario de Cultura y Educación de Concordia, Carlos Gatto, puso en valor el trabajo conjunto con el municipio de Salto, Uruguay, a través de su intendente Carlos Albisu, para sumar un recorrido fluvial y cultural entre ambas ciudades.
Personalidades destacadas
Participarán reconocidos autores como María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope, junto a una amplia representación de escritores entrerrianos como Paula Arriola, Martín Acevedo, Esteban Michel, Sebastián González, Fernando Belottini, Marcelo Leites, Martín Carlomagno, Felipe Hourcade, Alfredo Vidal y Gonzalo Acosta, entre otros.
Además, la feria se extenderá a las calles y la costa de la ciudad con el Bus Literario y la Nave Literaria, iniciativas que buscan difundir la lectura y la obra de los autores.
En la presentación participaron la diputada nacional Nancy Ballejos, el diputado provincial Marcelo López, el secretario de Cultura de Salto, Pablo Bonet, representantes de editoriales, y referentes culturales como Silvio Previale y Ernesto Silva.