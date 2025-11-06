Presentaron el Plan Estratégico Territorial del Iprodi en un conversatorio sobre discapacidad presidido por la vicegobernadora Aluani
Se realizó el Conversatorio de Abordajes Territoriales sobre la Problemática de la Discapacidad, donde el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) presentó los ejes del Plan Estratégico Territorial. La actividad fue presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani.
El encuentro fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Iprodi, junto a la Secretaría de Gobiernos Locales. Tuvo lugar en la Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, en Paraná. Además de la vicegobernadora, participaron el secretario de Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno, Ricardo Vales, y el director general del Iprodi, Diego Vélez, junto a equipos técnicos del organismo.
Durante la apertura, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la presencia territorial del Estado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y promover políticas públicas inclusivas en toda la provincia. En ese marco, el Iprodi presentó el Plan Estratégico Territorial, una herramienta de planificación que busca consolidar la articulación con los gobiernos locales, promover redes interinstitucionales y acompañar el desarrollo de políticas de inclusión en cada comunidad entrerriana.
La vicegobernadora Aluani agradeció la participación de las autoridades y asistentes, y valoró el conversatorio como “una manera distinta de hacer políticas públicas, porque sabemos que todo lo que se forma atrás de un escritorio no tiene la realidad que debería tener; uno va a los lugares, escucha a las personas y comparte sus problemas”. En esa línea, subrayó que estos espacios permiten “intercambiar ideas, experiencias y construir soluciones en base a cada problemática local”, fortaleciendo el trabajo cotidiano de las juntas de gobierno, comunas y municipios.
Asimismo, Aluani remarcó que desde todas las áreas de gestión “tratamos de hacer una provincia más inclusiva y con más oportunidades para todos”, y resaltó la articulación de políticas de discapacidad con cada localidad: “Sabemos que la comunidad es la que realmente conoce la situación de las personas con discapacidad y su entorno, y a partir de esa experiencia compartida podemos llevar soluciones concretas”.
Finalmente, la vicegobernadora agradeció al equipo del Iprodi y a la Secretaría de Gobiernos Locales “por su compromiso, sensibilidad y convicción de que un Estado cercano a la gente es la mejor manera de implementar políticas públicas”. Y añadió: “Junto con el gobernador Rogelio Frigerio, entendemos que debemos mantener esta cercanía con la realidad de quienes nos necesitan, para construir un Estado verdaderamente inclusivo”.
Por su parte, el director general del Iprodi, Diego Vélez, señaló que “cuando hablamos de discapacidad, no hablamos solo de un área o un programa. Hablamos de una mirada integral del Estado, que debe llegar al territorio con respuestas concretas, articuladas y humanas”.
“Estos espacios de diálogo y trabajo en red nos permiten seguir construyendo una Entre Ríos más equitativa, donde cada persona con discapacidad pueda ejercer plenamente sus derechos y desarrollar su proyecto de vida”, subrayó Vélez.
El conversatorio concluyó con la puesta en común de las conclusiones zonales y el compromiso de continuar fortaleciendo la articulación provincial mediante nuevos encuentros y mesas de trabajo intersectoriales.