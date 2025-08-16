Presentaron el libro sobre la historia del Puerto Nuevo de Paraná
Con la sala colmada, se llevó a cabo la presentación del libro “Puerto Nuevo de Paraná. Imágenes e historia de sus primeros años. 1903-1930”, el primer trabajo de coedición entre la Editorial Municipal de Paraná y Eduner. La obra constituye un valioso aporte a la memoria de uno de los íconos patrimoniales de la ciudad.
La publicación fue posible gracias al convenio firmado por la intendenta Rosario Romero y el rector de la UNER, Andrés Sabella, con el objetivo de rescatar la historia de este espacio emblemático.
El director de Eduner, Gustavo Martínez, expresó: “Cuando recibimos el libro terminado estuvo por encima de las expectativas, nos dio mucha felicidad, porque verdaderamente queríamos lograr un soporte de un trabajo muy importante que hicieron durante años”.
Por su parte, la profesora de Historia Natalia Vega, integrante del equipo de investigación, señaló: “Esperamos reponer el contexto de producción de las imágenes, poder explicar lo que hay detrás de las fotos en términos de acción humana y en el esfuerzo de tantos trabajadores y trabajadoras”.
El fotógrafo Juan Ignacio Pereira destacó la rigurosidad del trabajo: “Lo más difícil es cuando hay cantidad de buenas imágenes. El libro tiene 240 seleccionadas de un total de 11.000 placas, por lo que fue un trabajo bastante riguroso”.
En tanto, Walter Musich, coautor de los textos, sostuvo: “Estamos muy gustosos del trabajo, de lo que hemos podido construir y queremos decir que esto es un recorte de toda la investigación que venimos haciendo hace 12 años”.
Finalmente, José Miguel Larker, también coautor, resaltó: “El libro probablemente sea el primer libro de la historia del Puerto Nuevo de Paraná: eso es motivo de orgullo y de festejo”.