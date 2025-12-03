Presentaron el Diagnóstico de Transformación Digital Municipal para modernizar la gestión en Entre Ríos
En el Mirador TEC de Paraná se presentó este miércoles el Diagnóstico de Transformación Digital Municipal, un estudio provincial que releva el estado de madurez digital de los gobiernos locales y propone estrategias para modernizar y agilizar la gestión pública.
El relevamiento, impulsado por el Gobierno provincial, alcanzó a los 83 municipios entrerrianos, de los cuales 50 aportaron información sobre infraestructura tecnológica, conectividad, seguridad informática, equipamiento, sistemas de gestión, plataformas de atención ciudadana y servicios digitales.
A partir de estos datos se elaboró un diagnóstico provincial que identifica brechas, fortalezas y oportunidades para avanzar hacia administraciones más eficientes, transparentes y centradas en la ciudadanía.
En una segunda etapa se seleccionaron 10 municipios para un análisis en profundidad, que incluyó entrevistas, revisión de procesos, validación de datos y detección de necesidades específicas. Este trabajo permitió construir hojas de ruta individuales para que cada localidad pueda planificar su proceso de transformación digital y ofrecer servicios más ágiles, seguros y accesibles.
El proyecto fue coordinado por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, junto con el Ministerio de Gobierno y Trabajo y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que este diagnóstico es un paso fundamental para “ordenar prioridades, planificar inversiones y acompañar a los municipios en su proceso de modernización”. Agregó que todas las localidades, con realidades diversas, comparten el desafío de avanzar hacia gestiones más modernas, transparentes y cercanas a la ciudadanía, y que esta hoja de ruta brinda información precisa y criterios claros para ese fin.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, señaló que este proyecto se integra a las acciones que impulsa el Gobierno provincial para acompañar a los gobiernos locales, construir soluciones concretas y fortalecer un Estado “que escucha, articula y avanza hacia la modernización y la eficiencia”.
El secretario de Modernización, Emanuel Gainza, subrayó la importancia del estudio al afirmar que permite conocer el índice de madurez digital de cada municipio para trabajar una agenda común en toda la provincia. “Como dice siempre el gobernador, lo que no se mide no se puede mejorar, y este informe nos da datos sólidos para impulsar políticas públicas con impacto real en la gente”, remarcó.
El intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, valoró el avance del proceso y la articulación con la provincia. Recordó que Crespo viene impulsando la modernización con digitalización interna y la incorporación de herramientas como el chatbot de atención ciudadana, y que este trabajo permitirá profundizar la mejora continua para que los trámites municipales sean ágiles y accesibles para todos los vecinos.
También participaron los intendentes de Libertador San Martín, Darío Heinze; de San Benito, Ariel Voeffray; de Viale, Carlos Weiss; y la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger.