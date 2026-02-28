Presentarán los lineamientos del programa Red de Secundarias Innovadoras en Entre Ríos
El próximo lunes 9 de marzo se presentarán los lineamientos del programa Red de Secundarias Innovadoras, en el marco del primer Encuentro Formativo destinado a directivos, supervisores y docentes. La actividad se realizará durante una jornada que forma parte del proceso de transformación de la escuela secundaria impulsado por el Consejo General de Educación (CGE).
El encuentro comenzará a las 8 en Mirador Tec y es organizado por las Direcciones de Educación Secundaria (DES) y Educación de Gestión Privada (DEGP). Durante la jornada se presentarán y socializarán los lineamientos nacionales y jurisdiccionales del programa, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de las escuelas y generar espacios de intercambio y reflexión entre los distintos actores del sistema educativo.
La directora de Educación Privada del CGE, Judith Trembecki, señaló que en el marco del Plan Educativo Provincial 2023-2027 “se propone un camino para la transformación de la escuela secundaria, centrada en la organización institucional, la organización de la enseñanza y el aprendizaje, el acompañamiento a las trayectorias y el desarrollo profesional de los equipos docentes y de gestión“. Además, remarcó que “innovar y transformar la educación secundaria desde la pluralidad de proyectos institucionales, nos permitirá consolidar una red creciente”.
Por su parte, el director de Educación Secundaria, Omar Osuna, expresó: “En un mundo en constante evolución, la educación debe consolidarse como un pilar de innovación, inclusión y desarrollo integral”. En ese sentido, destacó que “la escuela secundaria se configura como un espacio donde el aprendizaje trasciende las aulas tradicionales, promoviendo una enseñanza dinámica y centrada en el estudiante, orientada a la formación de jóvenes críticos, creativos y comprometidos con su entorno, preparados para afrontar los desafíos del siglo XXI con autonomía, responsabilidad y participación ciudadana activa”.