Presentan ImpulsarNOS, un espacio de encuentro y formación para mujeres emprendedoras
El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos impulsa ImpulsarNOS: Mujeres y Liderazgo, una propuesta destinada a mujeres que desarrollan emprendimientos y buscan fortalecer su liderazgo, compartir experiencias y potenciar sus proyectos. La actividad se realizará el 19 de marzo en Paraná, será gratuita y requerirá inscripción previa.
La iniciativa es organizada a través de la Dirección de Mujeres y en coordinación con la Dirección de Economía Social y Políticas Comunitarias, con el objetivo de brindar herramientas y generar un espacio de intercambio entre emprendedoras.
Un taller para fortalecer el liderazgo
El encuentro tendrá formato de taller conversatorio y está orientado a mujeres emprendedoras interesadas en fortalecer sus capacidades de liderazgo, intercambiar experiencias y sumar herramientas para el desarrollo de sus proyectos.
La actividad, que se articula entre las Secretarías de Políticas de Cuidado y de Gestión Social, se realizará el jueves 19 de marzo, de 9 a 12, en la Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná.
La jornada contará con la disertación de Estefanía Weselak, empresaria gastronómica y sommelier, quien compartirá su experiencia en el desarrollo de proyectos productivos y liderazgo.
Intercambio de experiencias y herramientas para emprender
Durante el encuentro se abordarán distintos ejes vinculados al liderazgo y al crecimiento de emprendimientos, entre ellos:
- Autoconfianza y liderazgo personal
- Organización del tiempo
- Definición de objetivos
- Visibilidad de los proyectos
Además, la jornada incluirá instancias participativas para compartir experiencias, reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres al emprender y fortalecer redes de colaboración entre emprendedoras.
Inscripción
La actividad tiene cupos limitados, por lo que las interesadas deberán completar previamente el formulario de inscripción dispuesto por la organización.