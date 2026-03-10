Maran Suites & Towers

Presentan ImpulsarNOS, un espacio de encuentro y formación para mujeres emprendedoras

Redacción | 10/03/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos impulsa ImpulsarNOS: Mujeres y Liderazgo, una propuesta destinada a mujeres que desarrollan emprendimientos y buscan fortalecer su liderazgo, compartir experiencias y potenciar sus proyectos. La actividad se realizará el 19 de marzo en Paraná, será gratuita y requerirá inscripción previa.

La iniciativa es organizada a través de la Dirección de Mujeres y en coordinación con la Dirección de Economía Social y Políticas Comunitarias, con el objetivo de brindar herramientas y generar un espacio de intercambio entre emprendedoras.

Un taller para fortalecer el liderazgo

El encuentro tendrá formato de taller conversatorio y está orientado a mujeres emprendedoras interesadas en fortalecer sus capacidades de liderazgo, intercambiar experiencias y sumar herramientas para el desarrollo de sus proyectos.

La actividad, que se articula entre las Secretarías de Políticas de Cuidado y de Gestión Social, se realizará el jueves 19 de marzo, de 9 a 12, en la Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná.

La jornada contará con la disertación de Estefanía Weselak, empresaria gastronómica y sommelier, quien compartirá su experiencia en el desarrollo de proyectos productivos y liderazgo.

Intercambio de experiencias y herramientas para emprender

Durante el encuentro se abordarán distintos ejes vinculados al liderazgo y al crecimiento de emprendimientos, entre ellos:

  • Autoconfianza y liderazgo personal
  • Organización del tiempo
  • Definición de objetivos
  • Visibilidad de los proyectos

Además, la jornada incluirá instancias participativas para compartir experiencias, reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres al emprender y fortalecer redes de colaboración entre emprendedoras.

Inscripción

La actividad tiene cupos limitados, por lo que las interesadas deberán completar previamente el formulario de inscripción dispuesto por la organización.

